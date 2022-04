Dwa duże kompleksy plam o numerach 2993 i 2994 pojawiły się w zeszły weekend na północno-wschodniej tarczy naszej dziennej gwiazdy. Wygenerowały już kilka rozbłysków klasy M i jeden potężny klasy X. NASA opublikowała obraz Słońca z piękną protuberancją wykonany przez satelitę GOES-16.

Niestety, wyrzut materii nie był skierowany bezpośrednio w stronę naszej planety, zatem nie mamy co marzyć o zobaczeniu pięknych zórz polarnych w Polsce, ale sytuacja może zmienić się w ciągu najbliższych kilku dni. Wówczas plamy znajdą się bliżej centrum widocznej z naszej planety tarczy Słońca, co zwiększy szanse na dotarcie do nas silnego strumienia wiatru słonecznego.

Rekordowo potężne burze słoneczne uderzą w Ziemię

Astronomowie z NASA podali, że obecna duża aktywność Słońca jest dla nich sporym zaskoczeniem. Wcześniejsze prognozy wskazywały na spokojny obecny szczyt aktywności, jednak obserwujemy coś zupełnie przeciwnego. Jeśli spełni się scenariusz o rekordowo dużej aktywności, może to stanowić zagrożenie dla ludzkości.

Gigantyczne wyrzuty materii i rozbłyski promieniowania rentgenowskiego mogą doprowadzić do uszkodzenia satelitów na orbicie, a nawet sieci energetycznych na powierzchni Ziemi. Tylko w tym roku w kosmos zostanie wyniesionych tysiące nowych satelitów. Większość z nich nie jest odporna na długotrwałe i potężne burze geomagnetyczne.

W przypadku kosmicznego internetu Starlink od SpaceX może oznaczać to problemy w globalnej komunikacji internetowej, a w przypadku większych satelitów telekomunikacyjnych, problemy z połączeniami satelitarnymi i odbiorem telewizji. Niekorzystne warunki kosmicznej pogody mogą też stanowić zagrożenie dla załogi Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i lotów turystycznych na niską orbitę oraz utrudnić powrót na Księżyc.