Powietrzne obserwatorium kończy misję. Oto 3 osiągnięcia, które zawdzięczamy projektowi SOFIA.

Sławomir Matz Astronomia

Znana ludowa maksyma mówi, że wszystko, co dobre kiedyś się kończy. Tymi słowami można się odnieść również do misji teleskopu SOFIA, który był jedyny w swoim rodzaju. W przeciwieństwie do większości ziemskich obserwatoriów nie był przymocowany do gruntu, lecz znajdował się na pokładzie samolotu.

Zdjęcie SOFIA to teleskop zainstalowany na pokładzie samolotu. Obserwował wszechświat w podczerwieni. / Space.com / Facebook / 123RF/PICSEL