Powstały ogromne dziury w ziemi. To sprawka Elona Muska

Elon Musk mocno nabroił w rezerwacie przyrodniczym

Eksperci nie mają złudzeń, że przywrócenie okolicy do stanu sprzed katastrofy potrwa wiele miesięcy, a nawet lat. Sama platforma to nie tylko zwykła betonowa budowla. Jest ona równie skomplikowana co sama rakieta. Wieża odpowiada za wiele kluczowych elementów decydujących o pomyślnym starcie rakiety. Musi być zbudowana wedle najnowszych "standardów bezpieczeństwa".

Odbudowa wieży w nowej technologii, która zapewni odporność na ogromne temperatury i ciśnienie, może potrwać kilka miesięcy. Nie ma żadnej mowy o tym, by Elon Musk niebawem zapowiedział kolejny start Starshipa. Obecnie trwają oględziny ośrodka i całej okolicy. Zbierany jest materiał dowodowy. Najszybciej start będzie możliwy dopiero po wakacjach. Dodatkowo lokalne władze i agencja FAA na pewno wytoczą ciężkie działa do walki z firmą Elona Muska.