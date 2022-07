Spis treści: 01 Co to jest ISS?

02 Kiedy przelot ISS nad Polską w lipcu 2022?

03 Przeloty ISS nad Polską 2022. Druga połowa lipca

04 Jak obserwować ISS na niebie?

Co to jest ISS?

ISS to Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ang. International Space Station) zbudowana, po raz pierwszy w historii, wysiłkiem wielu państw. Pierwsze moduły ISS zostały połączone ze sobą na orbicie jeszcze w 1998 roku. Dwa lata później zamieszkała na niej pierwsza załoga.

Obecnie ISS składa się z 16 głównych modułów i umożliwia jednoczesne przebywanie siedmiorga członków stałej załogi. Sama zmiana trwa od trzech do siedmiu miesięcy. ISS to obecnie największy sztuczny obiekt na ziemskiej orbicie - waży około 455 ton, a łączna objętość wszystkich modułów to nawet 1000 m³.

Reklama

Źródłem zasilania ISS są baterie słoneczne, a na stację można dostać się od 2020 roku amerykańskimi statkami powietrznymi Crew Dragon firmy SpaceX.

Główne zadania ISS to przede wszystkim głęboka eksploracja kosmosu i prowadzenie badań w warunkach mikrograwitacji, niemożliwych do osiągnięcia na Ziemi w długotrwały sposób. Badane są między innymi wpływ mikrograwitacji na tkanki serca i mózgu. Nie bez znaczenia pozostaje wpływ ISS na rozwój kosmicznej turystyki.

Kiedy przelot ISS nad Polską w lipcu 2022?

Stacja kosmiczna ISS jest na tyle duża, że widać ją z Ziemi. Ogromny moduł baterii słonecznych odbija tyle światła słonecznego, że ISS pojawia się jako jasny obiekt poruszający się po niebie z jasnością do -5,7 magnitudo. Dla porównania Księżyc w pełni świeci z jasnością -12,7 mag. Kiedy przelot ISS nad Polską w lipcu 2022?

Zobacz także: NASA nie potrzebuje już Rosji. Amerykanie samodzielnie kontrolują orbitę ISS

Przeloty ISS w lipcu to dobry czas na podziwianie stacji. Moment dostrzegalnych przelotów ISS rozciągnie się na cały miesiąc, a w kulminacyjnych momentach ISS nad naszym niebem pojawi się pięciokrotnie w ciągu doby.

W lipcu 2022 stacja kosmiczna będzie najlepiej widoczna w godzinach:

7 lipca : od godz. 1:47:44 do 1:49:24 (-3.5 mag.) oraz od godz. 3:22:41 do 3:26:03 (-3.9 mag.);

: od godz. 1:47:44 do 1:49:24 (-3.5 mag.) oraz od godz. 3:22:41 do 3:26:03 (-3.9 mag.); 8 lipca : od godz. 1:00:47 do 1:01:14 (-3.2 mag.) oraz od godz. 2:34:26 do 2:37:48 (-3.8 mag.);

: od godz. 1:00:47 do 1:01:14 (-3.2 mag.) oraz od godz. 2:34:26 do 2:37:48 (-3.8 mag.); 9 lipca : od godz. 2:46:35 do 1:49:33 (-3.9 mag.) oraz od godz. 3:22:55 do 3:26:16 (-3.8 mag.)

: od godz. 2:46:35 do 1:49:33 (-3.9 mag.) oraz od godz. 3:22:55 do 3:26:16 (-3.8 mag.) 10 lipca : od godz. 0:59:17 do 1:01:19 (-3.8 mag.) oraz od godz. 2:34:38 do 2:38:01 (-3.9 mag.);

: od godz. 0:59:17 do 1:01:19 (-3.8 mag.) oraz od godz. 2:34:38 do 2:38:01 (-3.9 mag.); 11 lipca : od godz. 23:21:46 do 23:24:52 (-3.2 mag.), od godz. 0:11:27 do 0:13:05 (-3.6 mag.), od godz. 1:46:21 do 1:49:44 (-3.9 mag.) oraz od godz. 3:23:06 do 3:26:24 (-3.6 mag.)

: od godz. 23:21:46 do 23:24:52 (-3.2 mag.), od godz. 0:11:27 do 0:13:05 (-3.6 mag.), od godz. 1:46:21 do 1:49:44 (-3.9 mag.) oraz od godz. 3:23:06 do 3:26:24 (-3.6 mag.) 12 lipca : od godz. 00:58:05 do 1:01:26 (-3.9 mag.) oraz od godz. 2:34:47 do 2:38:08 (-3.8 mag.);

: od godz. 00:58:05 do 1:01:26 (-3.9 mag.) oraz od godz. 2:34:47 do 2:38:08 (-3.8 mag.); 13 lipca : od godz. 23:21:32 do 23:24:51 (-3.8 mag.) oraz od godz. 3:23:19 do 3:26:21 (-3 mag.);

: od godz. 23:21:32 do 23:24:51 (-3.8 mag.) oraz od godz. 3:23:19 do 3:26:21 (-3 mag.); 14 lipca: od godz. 22:33:21 do 22:36:35 (-3.5 mag.) od godz. 00:50:10 do 1:01:32 (-3.9 mag.) oraz od godz. 2:34:56 do 2:38:08 (-3.4 mag.).

Druga połowa lipca 2022 to czas, kiedy przeloty ISS nad Polską będą widocznie znacznie wcześniej. Dlatego już 15 lipca w niebo warto spoglądać cztery razy:

od godz. 21:45:14 do 21:48:18 (-3.1 mag.);

od godz. 23:21:30 do 23:24:52 (-3.9 mag.);

od godz. 0:09:50 do 0:13:12 (-3.9 mag.);

od godz. 1:46:34 do 1:49:52. (-3.7 mag.);

Przeloty ISS nad Polską 2022. Druga połowa lipca

Aby zobaczyć przeloty stacji kosmicznej 16 lipca w niebo warto spojrzeć od godz. 22:33:10 do 22:36:31 oraz od godz. 0:58:13 do 1:01:34 (oba przeloty o jasności -3.9 mag.).

17 lipca przeloty ISS nad Polską zaczną się od godz. 21:44:53 do 21:48:10 (-3.7 mag.), od godz. 23:21:30 do 23:24:25 oraz od godz. 0:09:53 do 0:13:13 (oba o jasności -3.9 mag.).

18 lipca spektakl rozpocznie się od godz. 22:33:07 do 22:36:28 (-3.9 mag.) oraz od godz. 0:58:15 do 1:01:16 (-3.4 mag.). Kiedy przelot ISS nad Polską w lipcu 2022? Kolejne dni to:

19 lipca : od godz. 21:44:44 do 21:48:05 (-3.8 mag.), od godz. 23:21:26 do 23:24:27 (-3.9 mag.) oraz od godz. 0:09:51 do 0:13:09 (-3.7 mag.);

: od godz. 21:44:44 do 21:48:05 (-3.8 mag.), od godz. 23:21:26 do 23:24:27 (-3.9 mag.) oraz od godz. 0:09:51 do 0:13:09 (-3.7 mag.); 20 lipca : od godz. 22:32:02 do 22:36:24 (-3.9 mag.);

: od godz. 22:32:02 do 22:36:24 (-3.9 mag.); 21 lipca : od godz. 21:44:38 do 21:47:59 (-3.8 mag.) oraz od godz. 23:21:23 do 23:24:26 (-3.4 mag.);

: od godz. 21:44:38 do 21:47:59 (-3.8 mag.) oraz od godz. 23:21:23 do 23:24:26 (-3.4 mag.); 22 lipca : od godz. 22:32:55 do 22:36:14 (-3.7 mag.);

: od godz. 22:32:55 do 22:36:14 (-3.7 mag.); 23 lipca : od godz. 21:44:29 do 21:47:49 (-3.8 mag.);

: od godz. 21:44:29 do 21:47:49 (-3.8 mag.); 24 lipca: od godz. 22:32:49 do 22:35:55 (-2.9 mag.).

W zależności od regionu kraju czas może różnić się o kilkadziesiąt sekund, a sam przelot widoczny jest przez kilka minut. Aby ustalić dokładne czasy dla swojej lokalizacji przelotu ISS można posługując się stroną Heavens Above lub dedykowaną aplikacją na telefon.

Jak obserwować ISS na niebie?

Chcąc obserwować przelot ISS nad Polską nie potrzeba ani lornetki, ani tym bardziej teleskopu. Wystarczą oczy, bo kosmiczne laboratorium jest najjaśniejszym obiektem ziemskiego nieba stworzonym ludzką ręką i zarazem czwartym najbardziej jasnym obiektem na niebie po Słońcu, Księżycu i Wenus.

Zdjęcie Przeloty ISS nad Polską 2022 - uchwycenie śladu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej nad Polską. / LUKASZ SZCZEPANSKI/REPORTER / East News

ISS można również łatwo fotografować. Im dłuższy czas naświetlania, tym ładniejsze zdjęcie, na którym pojawi się dłuższa linia przecinająca niebo. Można również oznaczyć charakterystyczne gwiazdy, planety czy gwiazdozbiory.