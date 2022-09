Przeloty ISS nad Polską we wrześniu to niestety niewiele dni na podziwianie gołym okiem stacji kosmicznej. Jest jednak kilka wyjątków, kiedy Międzynarodowa Stacja Kosmiczna będzie naprawdę dobrze widoczna. Jak zwykle w przypadku przelotu ISS nad Polską, godziny obserwacji nie zadowolą tych, którzy lubią dłużej pospać.

Przeloty ISS 2022. Co to jest Międzynarodowa Stacja Kosmiczna?

Przeloty ISS nad naszymi głowami to podróż Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, czyli pierwszej stacji kosmicznej wybudowanej przy współudziale wielu krajów. Pierwsza stała załoga zamieszkała na niej w 2000 roku, a obecnie umożliwia jednoczesne przebywanie siedmiorga członków stałej załogi.

Reklama

Co to jest ISS i jakie ma zadania? Załoga stacji ma kilka ważnych celów, które stara się realizować. Przede wszystkim to obserwacja oraz eksploracja kosmosu. Jak wiadomo, z orbity widać znacznie więcej, dlatego ISS co rusz dzieli się ze światem tym, co widać z wysokości 420 km.

Niezwykłe zdjęcia i świadectwo tego, co się dzieje na Ziemi z kosmicznej perspektywy to jedno. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna ma przed sobą zadania takie jak badania w warunkach mikrograwitacji, które są niemożliwe do osiągnięcia na naszej planecie. ISS bada więc chociażby wpływ mikrograwitacji na tkanki serca i mózgu.

Przeloty ISS na Polską. Co trzeba wiedzieć?

Orbita międzynarodowej stacji to ok. 90 minut. To oznacza, że pełny obieg Ziemi wykonuje mniej więcej w 1.5 godziny, dzięki czemu przelot ISS nad Polską praktycznie można obserwować codziennie. W jaki sposób?

Jak obserwować przeloty ISS nad Polską? Para zdrowych oczu wystarczy. To dlatego, że międzynarodową stację można oglądać bez wykorzystania specjalistycznego sprzętu. Przeloty ISS widać gołym okiem, o ile sprzyja nam dobra pogoda i bezchmurne niebo.

Zdjęcie Przeloty ISS nad polską 2022: uchwycenie śladu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej nad Polską. / PAWEL F. MATYSIAK/POLSKA PRESS / East News

Jak obserwować przeloty ISS nad Polską? Warto sobie uświadomić, że stacja porusza się z zachodu na wschód. To pierwsza wskazówka, a druga to ta, że nie miga jak światła lecącego samolot. Do szczegółowych eksploracji przyda się teleskop, a przelot ISS można udokumentować na fotografii, korzystając z długiego czasu naświetlania.

Stacja kosmiczna ISS posiada ogromny moduł baterii słonecznych, który odbija tyle światła słonecznego, że ISS pojawia się jako jasny obiekt poruszający się po niebie nawet z jasnością do -5,7 magnitudo. Dla porównania Księżyc w pełni świeci z jasnością -12,7 mag. Kiedy przeloty ISS nad Polską we wrześniu?

Kiedy przeloty ISS nad Polską we wrześniu?

Przeloty ISS nad Polską we wrześniu nie są aż tak częste jak te, których świadkiem byliśmy w wakacje. Niemniej jednak warto spoglądać w niebo, bo będzie kilka dni, kiedy stacja będzie widoczna. Kiedy przeloty ISS nad Polską we wrześniu?

Międzynarodowa stacja jest bardzo dobrze widoczna już w momentach, kiedy porusza się z jasnością poniżej -3 magnitudo. Takich sytuacji we wrześniu jest niestety niewiele. Stacja będzie najlepiej widoczna w dniach:

11 września (-3.7 mag) od godz. 18:25:16 do godz. 18:31:57;

(-3.7 mag) od godz. 18:25:16 do godz. 18:31:57; 15 września (-3.9 mag) od godz. 05:12:15 do godz. 05:18:49;

(-3.9 mag) od godz. 05:12:15 do godz. 05:18:49; 16 września (-3.0 mag) od godz. 04:26:43 do godz. 04:30:18.

Kiedy przeloty ISS nad Polską we wrześniu? Stacja na niebie będzie również widoczna 8,9 i 10 września, jednak jasność nie przekroczy w tych dniach -2.3 mag. Podobnie 13, 14, 17 i 18 września. Jasność przelotu ISS w tych dniach osiągnie w kulminacyjnym punkcie jasność tylko -1.7 mag.

CZYTAJ TAKŻE:

Mieszkanie w kosmosie. Jak się żyje na ISS i jak będzie na Marsie?

Leć bezpiecznie! 8-latka pogadała z Międzynarodową Stacją Kosmiczną

NASA wysyła na ISS zdalnie sterowanego robota-chirurga