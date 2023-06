Przyszłe lądowania na Księżycu mogą zagrozić orbitującym statkom

Pył księżycowy stanowił problem już podczas pierwszych misji ludzi na Księżyc. Astronauci z programu NASA Apollo zgłaszali irytujące problemy w związku z unoszącymi się wszędzie cząsteczkami, które przyczepiają się do każdej powierzchni. Ten kurz dostawał się wszędzie, zatykając mechanizmy, zakłócając działanie instrumentów czy powodując przegrzewanie systemów. Według NASA uszkodzeniom uległy nawet skafandry astronautów.

Dowiedzieliśmy się od Apollo, że pył księżycowy może mieć rozmiar mniejszy niż 20 mikronów (około 0,00078 cala). Pył jest bardzo drobny, ścierny i ostry, jak małe kawałki szkła, co czyni go bardziej niebezpiecznym zagrożeniem niż zwykłą uciążliwością.

Problemy związane z księżycowym pyłem

NASA przygotowując misę Artemis, stara się przede wszystkim rozwiązać problem wszechobecnego na Księżycu pyłu. Zgodnie z nowym raportem naukowców, planowane lądowania mogą przynieść o wiele więcej szkody niż do tej pory sądzono, zwłaszcza zagrożone są obiekty orbitujące w pobliżu Księżyca.

Pierwsza misja w ramach nowego planu misji Artemis ma się odbyć już pod koniec 2025 roku. Następnie NASA chce zapewnić stały napływ astronautów na Księżyc, co wiąże się z kolejnymi lądowaniami. Do tego dochodzą jeszcze ambitne plany Chin na rok 2030.

Duże lądowniki wyrzucać będą chmury pyłu z powierzchni Księżyca, wysyłając niebezpieczne cząsteczki na orbitę. 40-tonowy lądownik byłby w stanie rozpędzić pył księżycowy do prędkości nawet 16 000 kilometrów na godzinę, co wystarczy, by taką chmurę wypchnąć na orbitę księżycową.

Statki, które znajdą się za blisko Księżyca, mogą doznać z tego powodu rozległych uszkodzeń, a jeśli nawet uda im się wyjść bez szwanku, pył księżycowy może osiąść na krytycznych urządzeniach, powodując poważne awarie i problemy z komunikacją. Co więcej, pył księżycowy będzie miał wpływ również na wszelkiego rodzaju siedliska zbudowane na powierzchni Księżyca.

Nowe badania sugerują, że priorytetem powinno być uporanie się z tym problemem, aby misje nie zagrażały innym obiektom badawczym znajdującym się aktualnie w przestrzeni. Pył Księżycowy jest nie tyle sam w sobie irytujący, ile stanowi poważne zagrożenie dla przyszłych misji kosmicznych.