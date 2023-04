Rakieta Elona Muska poważnie uszkodziła samochody i domy

Spektakularny test potężnej rakiety Starship od SpaceX

W locie doszły też inne poważne awarie. Rakieta zaczęła się miotać i ostatecznie eksplodowała na skutek wydania polecenia jej samodestrukcji ze względów bezpieczeństwa. Prawdopodobnie inżynierowie SpaceX i sam Elon Musk nawet nie spodziewali się, że najsłabszym elementem całego przedsięwzięcia nie będzie sama rakieta, tylko stanowisko startowe.

Tak czy inaczej, to był test Starshipa i cenne dane zostały pozyskane. A to najważniejsze dla całego programu. Na pewno posłużą do budowy nowego egzemplarza, który odbędzie w końcu pomyślny lot kosmiczny. Niestety, musimy przygotować się na fakt, że agencje rządowe w obliczu tej katastrofy i jej skutków wstrzymają kolejne starty na wiele miesięcy. W końcu cudem nie doszło do tragedii.

Elon Musk jakiś czas temu zapowiedział, że pierwszym pasażerem załogowej wersji Staship będzie Yusaku Maezawa, japoński miliarder i artysta. Wybierze się on już w przyszłym roku, wraz z 8-osobową grupą znajomych, w pełną wrażeń i niebezpieczeństwa podróż wokół Księżyca.