Rosja wyśle statek ratunkowy na orbitę. Kosmonauci w niebezpieczeństwie

Na razie nie jest pewne, jak doszło do awarii. Naukowcy wykluczyli możliwość uderzenia mikrometeorytu, ale wciąż może to być kosmiczny śmieć. Dziurka w osłonie radiatora ma ok. 4 mm średnicy, a materiał wokół niej zmienił kolor. Tymczasem dziurka w samej rurce chłodnicy ma ok. 1 mm. Chociaż to niewiele, to jednak w zupełności wystarczy do powstania nieszczelności w układzie i, w związku z tym, wykluczenia z użytku tego statku.

Kosmonauci znaleźli się w niebezpieczeństwie

Awaria Sojuza zagraża bezpieczeństwu załogi Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, a szczególnie Rosjanom. Jeśli znajdą się oni w niebezpieczeństwie na skutek innej awarii lub poważnie zachorują, to obecnie nie ma możliwości ewakuować ich na Ziemię.