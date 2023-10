Rosjanie mają kłopoty. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna przecieka

Naukowcy NASA w Houston zauważyli wyciek płynu w module Nauka w poniedziałek o godzinie 13:00 czasu wschodniego. Jak podaje agencja, to już trzeci wyciek w ciągu roku, co budzi wątpliwości co do powodzenia rosyjskiego programu kosmicznego. Urzędnicy Roskosmosu twierdzą, że kosmonautom nie zagraża niebezpieczeństwo w związku z awarią, jednak usterka musi zostać jak najszybciej naprawiona.

Główny obwód kontroli termicznej modułu działa normalnie i zapewnia komfortowe warunki w części mieszkalnej modułu. Załoga i stacja nie są zagrożone. Czytamy w komunikacie Roskosmosu na portalu telegram.

NASA również potwierdziła, że załodze Międzynarodowej Stacji Kosmicznej nie zagraża niebezpieczeństwo. Jednak zespoły naziemne w dalszym ciągu pracują nad oceną ryzyka związanego z awarią.

Rosja ostatnio nie radzi sobie w kosmosie

Rosyjska agencja kosmiczna w tym roku już trzeci raz zmaga się z wyciekami w swoim module. Co więcej, rosyjski statek kosmiczny Sojuz również uległ awarii związanej z płynem chłodzącym, w efekcie dwóch kosmonautów i astronauta NASA utknęli na ISS.

Według dochodzenia Roskosmosu awaria rosyjskiego statku kosmicznego spowodowana była przez mały obiekt, prawdopodobnie śmieć kosmiczny, który uderzył w pojazd, powodując wyciek. Awaria statku kosmicznego Sojuz była na tyle poważna, że Roskomos zdecydował o wysłaniu zastępczego pojazdu, by zabrać z ISS dwójkę kosmonautów i jednego astronautę NASA.

Podobny wyciek miał miejsce w połowie lutego. Dotyczył również rosyjskiego sprzętu, tylko tym razem towarowego statku Progress MS-21, który przyłączony był do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej od października 2022 roku. Powtarzający się problem sprawia, że trudno uwierzyć w tłumaczenie Roskosmosu, jakoby za awarie odpowiedzialne były siły zewnętrzne.