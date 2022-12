Program Apollo na zawsze zapisał się w historii ludzkości. 20 lipca 1969 roku Neil Armstrong jako pierwszy człowiek stanął na Księżycu, a w ciągu następnych lat jego wyczyn powtórzyło kolejnych 11 śmiałków.

Z wypraw odbytych w latach 1969-1972 przetransportowano na Ziemię wiele próbek skał księżycowych, z których aż 270 administracja ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Richarda Nixona, postanowiła w ramach prezentu przekazać krajom z całego świata.

Prezent wrócił na swoje miejsce

Jedną z nich ważącą nieco ponad gram podarowano Cyprowi, aczkolwiek już po kilku latach, w 1974 roku, przedmiot zniknął podczas trwającej wówczas inwazji tureckiej. Okazało się, że księżycową skałę odesłano do Stanów Zjednoczonych, gdzie spoczęła w jednym ze skarbów NASA.

Dzięki staraniom prezesa Cypryjskiej Organizacji Badań Kosmicznych, George’a Danos’a, kamień po niemal 50 latach wrócił na Cypr. Dziś można go podziwiać na specjalnej wystawie upamiętniającej jubileusz sprowadzenia go na Ziemię.

Księżycowa skała znajduje się w plastikowej kuli, pod którą możemy zobaczyć następujący napis:

"Ten fragment jest częścią skały z księżycowej doliny Taurus-Littrow. Jest on dany jako symbol zjednoczenia ludzkich wysiłków i niesie ze sobą nadzieję narodu amerykańskiego na pokój na świecie".

Spośród 270 podarowanych przez administrację Richarda Nixona kawałków skał księżycowych wiele z nich nie przetrwało do dziś. Zostały one skradzione, zniszczone lub zniknęły w niewyjaśnionych okolicznościach. Co ciekawe, jeden z kamieni możemy do dziś podziwiać w olsztyńskim planetarium.