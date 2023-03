Samotna galaktyka pochłonęła swoich „przyjaciół”. Jak do tego doszło?

Trajektoria jednego z dżetów sugeruje, że wchodzi on w interakcję z gazem znajdującym się wewnątrz gromady. Inny z dżetów zderzył się z gazem, co doprowadziło do nagrzania się i emisje promieniowania rentgenowskiego w odległości 140 000 lat świetlnych od galaktyki. Ogólnie rzecz biorąc, wokół 3C 297 znajdują się ogromne ilości gorącego gazu. To sugerują, że samotna galaktyka była członkiem większej grupy, która wzajemnie na siebie oddziaływała.

Samotna galaktyka

Inne dane, zebrane w Obserwatorium Gemini na Hawajach wskazują, że w pobliżu 3C 297 znajduje się tylko 19 galaktyk. Ich odległość względem samotnej galaktyki sugeruje jednak, że nie należą one do tej samej przestrzeni. Co za tym idzie, nasza samotna galaktyka kwazarowa jest rzeczywiście samotna. Wszystko wskazuje na to, że powstała w wyniku połączenia gigantycznej gromady.

Uważamy, że przyciąganie grawitacyjne jednej dużej galaktyki w połączeniu z interakcjami między galaktykami było zbyt silne i połączyły się one z dużą galaktyką. Dla tych galaktyk najwyraźniej opór był daremny. wyjaśnia astronom Juan Madrid z Uniwersytetu w Teksasie

3C 297 dała naukowcom do zrozumienia, że trzeba na nowo spojrzeć na procesy nowo rozwijających się galaktyk oraz ich połączeń.