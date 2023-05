Saturn prawdziwym władcą księżyców. Odkryto dziesiątki nowych obiektów

Saturn to naprawdę niezwykła planeta w naszym Układzie Słonecznym. Nie tylko ma spektakularne pierścienie, ale również może poszczycić się aż 145 księżycami. Dotychczas znaliśmy 83 jego naturalne satelity, ale teraz doszły do nich kolejne 62.

Najnowsze odkrycia naukowców pod kierownictwem Edwarda Ashtona z Instytutu Astronomii i Astrofizyki Academia Sinica, związane z tym gazowym olbrzymem, mocno zaskakują. Co niezwykłe, najmniejsze księżyce Saturna mają zaledwie 2,5 kilometra średnicy. Astronomowie określają nowe obiekty jako nieregularne księżyce.

Zdjęcie Saturn ma 145 księżyców / 123RF/PICSEL

Saturn ma teraz 145 księżyców, a Jowisz zaledwie 95

Oznacza to, że krążą wokół Saturna po orbitach odległych, spłaszczonych lub silnie nachylonych względem równika planety. Niektóre potrafią poruszać się w odwrotną stronę do kierunku obrotu planety, co nazywane jest poruszaniem się po orbitach wstecznych.

Nowe odkrycia pokazują, że Saturna ma aż 121 znanych nieregularnych księżyców oraz 24 regularnych, co czyni go planetą, która ma najwięcej krążących wokół niej obiektów. Na razie Jowisz ma mniej odkrytych księżyców, bo jest ich obecnie 95, ale naukowcy zapowiadają, że może się to jeszcze zmienić.

Zdjęcie Saturn posiada siedem pierścieni składających się z ponad 98% z czystego lodu / 123RF/PICSEL

Pierścienie Saturna powstały zaledwie 400 milionów lat temu

Ostatnimi czasy znacznie poszerzyliśmy swoją wiedzę o Saturnie. Jak pisał Wiktor Piech, astronomowie ujawnili , że chociaż Saturn ma ok. 4,6 mld lat, to nie od zawsze miał on swoje pierścienie. Są one wyjątkowo młode i mają "zaledwie" 400 milionów lat.

Pierścienie każdego roku mogą "zbierać", mniej niż jeden gram kosmicznego pyłu na jeden metr kwadratowy. To oznacza, że w ciągu roku ląduje na nich aż 166 miliardów ton pyłu. Saturn posiada siedem pierścieni składających się z ponad 98 procent z czystego lodu.