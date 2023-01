Sensacyjne odkrycie na Antarktydzie - znaleźli meteoryt. Jest ogromny!

Poszukiwacze meteorytów mają czego zazdrościć. Naukowcy nie mogli uwierzyć we własne szczęście, kiedy na białym śniegu zauważyli potężny, ciemny kamień. Kiedy spróbowali go podnieść do góry okazało się, że waży aż 7,6 kilograma. Po chwili nie było wątpliwości - to jeden z największych meteorytów, który został znaleziony na terenie Antarktydy w ostatnich latach. Zdjęcie pokazujące emocje w momencie znalezienia meteorytu zamieścili w portalu społecznościowym twitter. Meteoryt z powodu wyjątkowych rozmiarów został nazwany "Mamutem".

