Sonda Lucy nagrała Ziemię i Księżyc podczas zaćmienia

Michał Rolecki Astronomia

Na krótkim filmie widać, jak wygląda zaćmienie Księżyca widziane z odległości 100 milionów kilometrów. To rzadka okazja, by zobaczyć, jaka odległość dzieli go od Ziemi.

Zdjęcie Artystyczna wizja teleskopu Hubble'a podczas zaćmienia Księżyca / ESA/Hubble, M. Kornmesser CC 4.0 / materiały prasowe