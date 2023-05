Space Forge, prywatna firma z Wielkiej Brytanii, planuje na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej przetestować rewolucyjną nową osłonę termiczną, która składa się i rozwija jak origami. Ma ona zainaugurować nową erę budowy znacznie bardziej odpornych i bezpiecznych kapsuł przeznaczonych do realizacji misji badawczych na obce planety.

Niezwykły wynalazek z ośrodka badawczego w brytyjskim Cardiff nazywa się Pridwen i został nazwany na cześć tarczy założonej przez króla Artura. Pridwen będzie częścią misji o nazwie ForgeStar-1A, która wystartuje podczas wspólnego lotu na pokładzie rakiety Falcon-9 od SpaceX.

Reklama

Wideo youtube

Jak tłumaczą twórcy nowej osłony termicznej, Pridwen jest wykonany z tkaniny ze stopu odpornego na wysoką temperaturę i wykorzystuje techniki składania inspirowane origami, aby zmniejszyć jego rozmiar do tego stopnia, by zajmował on jak najmniej miejsca w kapsule, podczas podróży na inną planetę.

Technika origami pozwala rozłożyć na tle dużą tarczę termiczną, że ciepło generowane podczas wejścia w atmosferę obcej planety, równomiernie rozkłada się na całej osłonie, co chroni delikatny sprzęt elektroniczny przed uszkodzeniem. Dodatkowo duża powierzchnia tarczy stawia większy opór aerodynamiczny, potrzebny do szybszego wyhamowania kapsuły w atmosferze.

Jak przyznali twórcy Pridwen, nowa osłona nie tylko zajmuje mniej miejsca i jest lżejsza od dotychczas stosowanych technologii, ale również pozwoli zainstalować na pokładach statków kosmicznych więcej cennego sprzętu badawczego. Firma zapowiedziała, że swój wynalazek zamierza udostępnić firmom z całego świata, które realizują eksperymenty na orbicie. Posłuży im on do bezpiecznego wysyłania na Ziemię swoich technologii.