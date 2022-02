NASA właśnie pochwaliła się nowymi obrazami jednych z najbardziej zjawiskowych znanych nam obiektów we Wszechświecie. Kosmiczne obserwatorium Chandra wykonało nowe obrazy pary gwiazd R Aquarii. Znajdują się one 650 lat świetlnych od Ziemi i złączone są w tańcu zagłady.

Zdjęcie Para gwiazd R Aquarii / NASA/CXC/SAO / materiały prasowe

R Aquarii to biały karzeł i czerwony olbrzym. Krążą one wokół siebie. Biały karzeł ściąga materię na swoją powierzchnię bezpośrednio z towarzysza. Co niezwykłe, co jakiś czas na tej gwieździe dochodzi do potężnej eksplozji. Jest to efektem nagromadzenia się ogromnych ilości materii.

Reklama

Zdjęcie Pozostałość po supernowej Cassiopeia A / NASA/CXC/SAO / materiały prasowe

Te eksplozje można dostrzec na obrazach wykonanych przez Kosmiczne Obserwatorium Chandra. Dżet z białego karła uderza w otaczającą go materię pozyskaną z czerwonego olbrzyma i generuje fale uderzeniowe, podobne do grzmotów dźwiękowych z samolotów naddźwiękowych.

Ale to nie jedyny najnowszy obraz z tego teleskopu. Jeszcze piękniejszy to pozostałość po supernowej Cassiopeia A, czy klaster galaktyk Abell 2597. Więcej oszałamiających zdjęć można zobaczyć na dedykowanej witrynie NASA .

Chandra wykonała tysiące obrazów najdziwniejszych obiektów w kosmosie. Rejestruje otoczenie w promieniach rentgenowskich. Obserwatorium zostało wysłane w przestrzeń 23 lipca 1999 roku w ramach misji STS-93 promem Columbia.