Spektakularny lot rakiety Elona Muska na wieczornym niebie

Rakieta Falcon-9 wystartowała z platformy SLC-40 na Cape Canaveral na Florydzie 1 lutego o godzinie 00:11 czasu polskiego. Wyniosła na orbitę heliosynchroniczną satelitę COSMO-SkyMed Second Generation FM2 (CSG-2) dla Włoskiej Agencji Kosmicznej (ASI). Co ciekawe, po kilku przełożeniach ze względu na kiepską pogodę, lot ostatecznie miał odbyć się dzień wcześniej, ale doszło do dziwnego incydentu, który uniemożliwił realizację przedsięwzięcia.

Otóż w pobliżu ośrodka SpaceX na przylądku Canaveral pojawił się statek wycieczkowy. Znalazł się on w strefie zagrożenia, dlatego władze firmy Elona Muska w ostatniej chwili wstrzymały lot. Statek wypełniony był fanami lotów kosmicznych, którzy przypłynęli z myślą o podziwianiu lotu rakiety. Nie zdawali sobie sprawy z niebezpieczeństwa jakie im groziło.

Statek w ogóle nie powinien wyjść w tym czasie z portu i się znaleźć w bliskiej odległości platformy startowej. Niestety, władze portu nie stanęły na wysokości zadania lub zareagowały zbyt późno i nie zablokowały w odpowiednim czasie wycieczkowca. To sprawiło, że SpaceX musiało przełożyć start, a w rezultacie tego ponieść wielomilionowe starty, ze względu na poczynione przygotowania.

SpaceX podało, że w trakcie lotu satelity COSMO-SkyMed Second Generation FM2, użyto pierwszego stopnia rakiety Falcon-9, który wcześniej był bocznym boosterem potężnej rakiety Falcon Heavy. Pojawił się on wcześniej w dwóch misjach, a mianowicie Arabsat-6A i STP-2. Nie można tutaj nie wspomnieć, że było to pierwsze w historii użycie bocznego boostera pochodzącego z rakiety Falcon Heavy.

Wracając do pięknych zdjęć, to entuzjaści misji kosmicznych jednogłośnie uznali, że był to najpiękniejszy pod względem wykonanych filmów i fotografii lot rakiety Falcon-9. Odbył się on wieczorem, na niebie pojawiły się chmury o ciekawych kształtach, które były dodatkowo oświetlone przez promienie zachodzącego Słońce. Sama rakieta była świetnie widoczna aż do wejścia w przestrzeń kosmiczną.