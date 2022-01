Spektakularny obraz tajemniczego krateru na Marsie

Amerykańska Agencja Kosmiczna kolejny raz opublikowała obraz powierzchni Czerwonej Planety, który zapiera dech swoim pięknem. Możemy zobaczyć na nim krater uderzeniowy o nazwie Airy. Ma on ok. 40 kilometrów średnicy i znajduje się w rejonie Meridiani Planum. Co niezwykłe, w kraterze Airy znajduje się mniejszy, Airy-0, który określa położenie marsjańskiego południka zerowego.

Obraz został wykonany przez kamerę wysokiej rozdzielczości o nazwie High Resolution Imaging Experiment (HiRISE), która znajduje się na pokładzie amerykańskiej sondy Mars Reconnaissance Orbiter. Urządzenie od 17 lat raczy nas przepięknymi i jednocześnie tajemniczymi obrazami najróżniejszych obiektów znajdujących się na powierzchni Marsa.

Krater Airy otrzymał swoją nazwę na cześć brytyjskiego astronoma, Sir George’a Biddella Airy'ego. Najnowszy i najbardziej szczegółowy w historii obraz krateru powstał 26 października ubiegłego roku, ale NASA dopiero teraz opublikowała go oficjalnie na swoich witrynach i profilach społecznościowych.

Obiekt ten jest wyjątkowy nie tylko ze względu na swój wygląd, ale również na fakt, że powstał na skutek uderzenia kosmicznej skały. Astronomowie nie mają pojęcia z jakiej części Wszechświata przybyła, ale już mają plany na dokładne zbadanie obiektu. Jest wielce prawdopodobne, że wewnątrz krateru znajdą informacje, które pozwolą odpowiedzieć na wiele pytań związanych z tą fascynującą formacją.

Fani eksploracji kosmosu i przyszli marsjańscy turyści planują już swoje wyprawy do tego obiektu. Krater Airy jest taką małą marsjańską Saharą. Wypełniony jest on bowiem piaszczystymi wydmami, które na przestrzeni lat zmieniają swoje położenie, zupełnie odmieniając oblicze tej formacji. Dlatego często nazywane są żywymi wydmami.