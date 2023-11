SPHEREx to nowy teleskop NASA. Ma zmapować setki mln galaktyk i gwiazd

SPHEREx (skrót od Specto-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization, and Ices Explorer) to nowy teleskop NASA. Urządzenie jest składane z poszczególnych części od kilku miesięcy i obecnie zaczyna przypominać to, co finalnie znajdzie się w kosmosie, czym pochwaliła się amerykańska agencja.

SPHEREx zmapuje setki milionów galaktyk i gwiazd

"Należący do NASA teleskop kosmiczny SPHEREx zaczyna wyglądać podobnie, jak będzie, gdy dotrze na orbitę okołoziemską i zacznie sporządzać mapy całego nieba." — czytamy w oświadczeniu JPL.

Zdjęcie Teleskop SPHEREx składany przez inżynierów NASA / NASA/JPL-Caltech / materiał zewnętrzny

Główną misją teleskopu SPHEREx jest zmapowanie około 450 mln galaktyk oraz 100 mln gwiazd znajdujących się w Drodze Mlecznej. NASA chce, aby w każdym roku misji wykonano dwie mapy nieba. Ma to odbywać się w 96 pasmach kolorów w zakresie podczerwieni widma elektromagnetycznego. Finalnie mamy otrzymać najbardziej szczegółowe odwzorowanie tych obiektów znajdujących się w kosmosie.

Reklama

Teleskop umożliwi szukanie cząstek odpowiedzialnych za życie

Głównym celem misji SPHEREx będzie mapowanie nieba, ale nie ma to odbywać się bez głębszego przeznaczenia teleskopu. NASA wierzy, że będzie można tak szukać dowodów na obecność wody i innych cząsteczek (tu wymienia się m.in. tlenek węgla) w dyskach wokół gwiazd w galaktyce. Są to budulce dla życia, które powinny tam występować w postaci lodu.

Natomiast w przypadku dalszych zakątków wszechświata SPHEREx otrzyma inne zadanie. Teleskop ma pozwolić na zbadanie ewolucji galaktyk. Przyjrzy się efektowi jonizacji i zbiorowemu światłu wczesnych obiektów tego typu. To umożliwi poznanie procesu formowania się galaktyk i jego zmiany z upływem czasu.

Statek ma dziwne stożki

SPHEREx wygląda nieco inaczej od innych teleskopów kosmicznych. Głównie za sprawą trzech stożków, które to mają jednak ważne zadanie. Ich przeznaczeniem jest zapewnienie ochrony instrumentom przed działaniem Słońca, Ziemi i samego urządzenia. Wynika to z faktu, że do poprawnej pracy naukowej wymagana jest temperatura na poziomie -210 stopni Celsjusza. Wspomniane stożki mają zapewnić takie warunki.

Te stożki są już nawet obiektem żartów. Broni ich jednak Beth Fabinsky, zastępca kierownika projektu mówiąc, że "to nie są stożki wstydu. To stożki sławy SPHEREx!" I wszystko jasne.