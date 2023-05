Start europejskiej rakiety Ariane 6 dopiero w przyszłym roku

Początkowo start Ariane 6 zaplanowany był na 2020 rok, jednak w związku z licznymi opóźnieniami data przesunęła się i start miałby odbyć się w czwartym kwartale 2023 roku. Jednak najnowsze aktualizacje wykluczają tę możliwości. Start rakiety prawdopodobnie odbędzie się na początku 2024 roku. Związane jest to z opóźnieniami w dostawie części potrzebnych do zakończenia budowy rakiety.

Za ich dostarczenie odpowiedzialna jest niemiecka firma lotnicza OHB. Dokładniej, produkują oni zbiorniki i konstrukcje dla Ariane 6 za pośrednictwem spółki zależnej o nazwie MT Aerospace.

Ariane 6 jeszcze nie wystartowała, ale mamy nadzieję, że zostanie wystrzelona na początku przyszłego roku. Myślę, że jesteśmy w ciągu roku od pierwszego startu i jest to bardzo ważne z psychologicznego punktu widzenia. Powiedział Marco Fuchs, dyrektor generalny OHB, podczas prezentacji wyników finansowych firmy za pierwszy kwartał.

Kiedy start rakiety Ariane 6

Mimo zapowiedzi, że lot się odbędzie, dyrektor generalny OHB nie podał żadnej konkretnej daty dotyczącej startu rakiety. Już od jakiegoś czasu, obserwujący wydarzenia spodziewali się przesunięcia daty w związku z przedłużającą się ciszą ze strony ArianeGroup i ESA.

Jedyną informacją podaną nie tak dawno był komentarz dyrektora generalnego ESA, który odmówił podania daty wystrzelenia Ariane 6, powołując się na test zaplanowany na początek lipca, od którego wiele zależy. Po testach będzie mógł uzyskać dane, na podstawie których określona zostanie data startu.

Mimo że Europejski przemysł kosmiczny robi co może, aby nadrobić zaległości w stosunku do zachodu, to w dalszym ciągu pozostaje wiele do zrobienia. Ariane 6 została zaprojektowana w celu obniżenia kosztów startu, jednak będzie to rakieta jednorazowa w przeciwieństwie do rakiety Starship firmy SpaceX.

Europejska Agencja Kosmiczna opublikowała na początku tego roku raport dotyczący zagrożenia rozwoju przemysłu kosmicznego w Europie w związku z pozostawaniem w tyle w porównaniu z amerykańskim przemysłem kosmicznym i ryzykiem przegapienia kolejnego wielkiego boomu technologicznego. Wszystko zależy od tego, czy Europa skupi się na startach i przekaże więcej funduszy na rzecz rozwoju tego obszaru przemysłu.