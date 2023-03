Statek kosmiczny Sojuz wylądował na Ziemi. Był zupełnie pusty

Podczas misji, Sojuz MS-22 odłączył się od stacji kosmicznej w pierwszej bezzałogowej podróży na Ziemię. Zajęło mu dwie godziny, aby bezpiecznie dotrzeć do lądowiska w Kazachstanie po zautomatyzowanym zejściu ze spadochronem.

Pusta kapsuła

Powodem takich działań było uszkodzenie kapsuły. Podczas zadokowania na ISS w grudniu zeszłego roku doznała uszkodzenia, a w konsekwencji znacznego wycieku płynu chłodzącego. Duża ilość płynu zaczęła się wylewać ze statku. W związku z uszkodzeniami uznano, że sprowadzenie trzech członków załogi ISS w uszkodzonej kapsule może skończyć się bardzo źle. Mogłaby nagrzać się do niebezpiecznego poziomu, w momencie wejścia w ziemską atmosferę.

Roskosmos postanowił sprowadzić na Ziemię Sojuza, aby zbadać, co dokładnie doprowadziło do powstania wycieku. Najprawdopodobniej statek doznał uszkodzenia w wyniku uderzenia mikroasteroidy bądź kosmicznego śmiecia. Jednak potrzebna jest dokładniejsza analiza inżynierów, aby móc odpowiedzieć na to pytanie.