Wspomniany film został nakręcony 17 marca z górnego stopnia rakiety Falcon 9. Rakieta dostarczała na geosynchroniczną orbitę transferową (GTO) dwa satelity telekomunikacyjne dla luksemburskiej firmy SES. Jak podaje portal Space.com, film może pokazywać naszą planetę z wysokości około 35 700 km.

Falcon 9 wystartował z Space Launch Complex 40 w Cape Canaveral Space Force Station o godzinie 7:38 EDT. Rakieta wynosiła dwa satelity SES-18 i SES-19 - mają one zapewnić "cyfrowy zasięg transmisji dla Ameryki Północnej". Ładunek waży w sumie 7 000 kg, każda z sond posiada dwa panele słoneczne. W założeniu maszyny mają funkcjonować przez 15 lat. Jak podaje Everyday Astronaut razem z satelitami SES-20, SES-21, SES-22 i SES-23 mają "oczyścić dolną część widma pasma C", by wdrożyć usługi 5G w Stanach Zjednoczonych.