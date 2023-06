Czy w ogóle możliwe jest stworzenie czarnej dziury za pomocą LHC

Według dostępnych informacji czarną dziurą może stać się wszystko, co zostanie ściśnięte do wystarczająco małej objętości. Gdyby skupić wystarczającą ilość energii w wystarczająco małej objętości, to nawet przeciwne wiązki protonów przyśpieszone do prędkości bliskiej prędkości światła i zderzające się razem w potężnym akceleratorze cząstek, mogłyby się przekształcić w czarną dziurę.

Czyli marzenia Stephena Hawkinga o czarnej dziurze stworzonej za sprawą LHC nie były tylko mrzonkami, ale miały poważne podstawy naukowe. Jednak taka malutka czarna dziura byłaby tylko ulotnym wytworem, który natychmiast by wyparował.

Powstanie jeszcze potężniejszego akceleratora cząstek niż Wielki Zderzacz Hadronów znajdujący się w CERN, mógłby przenieść badania na jeszcze wyższy poziom. Chociaż naukowcy jeszcze nie wykorzystali w pełni potencjału drzemiącego w LHC.