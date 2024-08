Naukowcy z Instytutu SETI, Berkeley SETI Research Center i International Centre for Radio Astronomy Research poinformowali o przeprowadzeniu obserwacji z wykorzystaniem radioteleskopu Murchison Widefield Array (MWA) w Australii Zachodniej. To pionierskie badanie, którego zadaniem jest poszukiwanie oznak obcej technologii poza Drogą Mleczną, skupiając się na niskich częstotliwościach radiowych (100 MHz).

Nowe sposoby eksploracji wszechświata w poszukiwaniu inteligentnych cywilizacji

Z pewnością wykorzystywanie do badań zaawansowanych teleskopów znajdujących się na orbicie (jak choćby Teleskop Webba), czy zestawu ogromnych talerzy wygląda spektakularnie. W nowym badaniu, które obecnie jest dostępne na serwerze preprintów arXiv wykorzystano 4096-antenowe obserwatorium radiowe w Australii Zachodniej. Trzeba przyznać, że wygląda dość osobliwie, ale i niepozornie, jak oddział metalowych pająków ułożonych w sieci. Doskonale jednak nadaje się do radiowych obserwacji głębokiego kosmosu.

Dotychczasowe badania koncentrowały się głównie na źródłach radiowych w naszej galaktyce - Drodze Mlecznej. Znajdujące się w niej gwiazdy mogą znajdować się w odległości od 4 do 100 tys. lat świetlnych. Nowe badanie wykorzystało duże pole widzenia utworzonej macierzy do przeskanowania 2,8 tys. galaktyk w ramach jednej obserwacji. Galaktyki te znajdują się od 2 do 30 mln lat świetlnych, widać więc dość znaczną różnicę w skali.

Nowe podejście skupione na odległych galaktykach czyni je jednym z najbardziej szczegółowych poszukiwań cywilizacji o wyższym stopniu zaawansowania niż nasza. Naukowcy z SETI podkreślają, że aby wysłać sygnał z innej galaktyki, obcy potrzebowaliby technologii wystarczająco potężnej, aby wykorzystać energię macierzystej gwiazdy lub kilku gwiazd w swojej galaktyce.

Ta praca stanowi znaczący krok naprzód w naszych wysiłkach na rzecz wykrywania sygnałów pochodzących od zaawansowanych cywilizacji pozaziemskich. Duże pole widzenia i zakres niskiej częstotliwości MWA sprawiają, że jest to idealne narzędzie do tego rodzaju badań, a granice, które ustalimy, będą stanowić podstawę przyszłych badań. Powiedział dr Chenoa Tremblay z Instytutu SETI, kierownik projektu

Przeprowadzono pierwsze obserwacje. Czy odnaleziono sygnały od obcych cywilizacji?

Choć naukowcy nieustannie mają nadzieję na odnalezienie choćby jednej oznaki istnienia zaawansowanych form życia w kosmosie, to na razie badania nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Również pierwsze obserwacje opisanym wyżej radioteleskopem nie wykazały żadnych technosygnatur, czyli oznak obcej cywilizacji. Jak opisano w komunikacie, dostarcza ono spostrzeżeń, które pomogą skupić się na przyszłych poszukiwaniach.

- MWA nadal otwiera nowe sposoby eksploracji wszechświata w poszukiwaniu inteligentnych cywilizacji i technosygnatur, jednocześnie wykorzystując te same dane do badania astrofizyki gwiazd i galaktyk. Ta praca jest nowa i nowatorska, ale także toruje drogę do przyszłych obserwacji za pomocą jeszcze potężniejszych teleskopów — powiedział Tingay, który jest również dyrektorem MWA.

Poszukiwanie życia w kosmosie, zwłaszcza w obszarach, z których nie jesteśmy w stanie pobrać fizycznych próbek do badań laboratoryjnych, jest niezwykle trudnym zadaniem. Naukowcy podkreślają, że w tym przypadku ogromne znaczenie ma współpraca międzynarodowa i wykorzystywanie zaawansowanej technologii.

Źródło: SETI