Tak wygląda nasza wiadomość dla obcych. „Jesteśmy tutaj”

Wisienką na torcie jest grawerunek wiersza autorstwa amerykańskiej poetki Ady Limón, napisany odręcznie utwór zatytułowany „Pochwała tajemnicy: wiersz dla Europy”. Do tabliczki dołączony zostanie silikonowy chip zawierający ponad 2,6 miliona nazwisk ludzi z całego świata przesłanych przez publiczność. Mikrochip będzie stanowił centralną część ilustracji przedstawiającej butelkę w układzie Jowisza. Ma to symbolizować kampanię NASA „Wiadomość w butelce”, która zachęcała opinię publiczną do przesyłania swoich nazwisk.

Ponieważ celem misji jest przede wszystkim poszukiwanie miejsca możliwego do zamieszkania, na tablicy wyryto również równanie Drake’a. Jest to wzór matematyczny starający się określić, ile cywilizacji rozwiniętych technologicznie może istnieć w Drodze Mlecznej. Równanie to stało się inspiracją do dalszych badań mających na celu znalezienie życia poza Ziemią.

Poszukiwanie życia na Europie

Sonda ma zostać wystrzelona w październiku 2024 roku z Przylądka Canaveral na Florydzie. Po pokonaniu 2,6 miliarda kilometrów dotrze do systemu księżycowego Jowisza w 2030 roku. Następnie wykona 49 bliskich przelotów w pobliżu Europy i przemierzy kolejnych 800 000 kilometrów, podczas gdy zestaw instrumentów naukowych będzie gromadził dane na temat podpowierzchniowego oceanu, skorupy lodowej i atmosfery księżyca.

Głównym celem naukowym misji Europa Clipper jest ustalenie, czy pod powierzchnią Europy istnieją miejsca, w których mogłoby istnieć życie. Podstawowe założenia to zrozumienie natury skorupy lodowej i oceanu pod nią oraz zbadanie składu i geologii księżyca.

Włożyliśmy wiele myśli i inspiracji w projekt tej płyty, podobnie jak w samą tę misję. To była podróż trwająca dziesięciolecia i nie możemy się doczekać, aby zobaczyć, co Europa Clipper pokaże nam w tym wodnym świecie. Mówi naukowiec projektu Robert Pappalardo z Jet Propulsion Laboratory NASA w południowej Kalifornii.