Tak wyglądał pierwszy prywatny lot astronautów do kosmicznego domu

Rakieta Falcon-9 od SpaceX wystartowała w piątek na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) z pierwszym całkowicie prywatnym zespołem astronautów w ramach misji Axiom 1. Władze NASA ogłosiły, że jest to kamień milowy w komercjalizacji lotów kosmicznych. W niedalekiej przyszłości orbita ma stać się miejscem misji turystycznych dla bogaczy.

Czterech astronautów spędzi kilka tygodni na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Plan przewiduje, że będą tam wykonywali różne zadania, a także poświęcą się programom edukacyjnym. Dowódcą misji jest 63-letni Lopez-Alegria urodzony w Hiszpanii. Jest on wiceprezesem firmy Axiom ds. rozwoju biznesu. Jego zastępcą (pilotem) jest 70-letni Larry Connor, przedsiębiorca działający na rynku nieruchomości i technologii w Ohio.

Załoga misji Axiom 1 to sami mężczyźni

Dwóch pozostałych członków załogi to 64-letni Eytan Stibbe, inwestor filantrop i były izraelski pilot myśliwski oraz 52-letni Mark Pathy, kanadyjski biznesmen i filantrop. NASA oraz firma SpaceX i Axiom zapewniają, że wszyscy panowie są gruntownie przeszkoleni i bez problemu poradzą sobie na orbicie.

Kosmiczny hotel i nowe stacje orbitalne

Co ciekawe, Axiom ujawniła, ile każdy z prywatnych astronautów zapłacił za niepowtarzalną okazję podróży w kosmos. Okazuje się, że jest to niemała kwota, bo mówimy tutaj o 55 milionach dolarów. To znacznie więcej niż bilety na podróż na skraj kosmosu oferowane przez Virgin Galactic czy Blue Origin. Szef Virgin i założyciel Amazonu inkasują po 450 tysięcy dolarów od osoby.

Axiom chce w latach 30. zbudować na orbicie pierwszy kosmiczny hotel dla turystów. Według planów, ma on składać się z dmuchanych modułów, które jakiś czas temu NASA testowała na orbicie przy Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Amerykanie w ciągu najbliższych 10 lat chcą zbudować na orbicie Ziemi nową, komercyjną stację kosmiczną i jedną militarną oraz kolejną blisko Księżyca.