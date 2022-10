Magia nie istnieje? Wystarczy spojrzeć na opublikowane w tym tygodniu zdjęcie fragmentu Mgławicy Orzeł, czyli słynnych Filarów Stworzenia, uchwycone przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba albo najnowszy timelapse, na którym możemy zobaczyć zmiany, jakie zaszły na niebie w ciągu 12 lat. Zdjęcia niezbędne tego filmu poklatkowego były wykonywane przez teleskop NEOWISE (Near-Earth Object Wide Field Infrared Survey Explorer), który został wyniesiony w kosmos w 2009 roku.



Tak zmieniało się nocne niebo w ciągu 12 lat

Wtedy nosił jeszcze nazwę WISE i jego zadaniem było badanie Wszechświata poza Układem Słonecznym - do czasu wyczerpania czynnika chłodzącego instrumenty teleskopu w październiku 2010 roku, wykonał on 2,7 mln zdjęć w podczerwieni (każde pokrywające pole widzenia 47 minut kątowych). Dwa z czterech detektorów mogły jednak działać dalej, więc wykorzystano je do kontynuacji misji pod nazwą NEOWISE, której przeznaczeniem było śledzenie obiektów bliskich Ziemi, w tym asteroid i komet.

Jeśli wyjdziesz na zewnątrz i spojrzysz na nocne niebo, może się wydawać, że nic się nie zmienia, ale tak nie jest (...) Gwiazdy rozbłyskują i wybuchają. Asteroidy śmigają. Czarne dziury rozrywają gwiazdy. Wszechświat to bardzo ruchliwe, aktywne miejsce komentuje Amy Mainzer z University of Arizona, badaczka zaangażowana w badania NEOWISE.

Informacje zebrane przez NEOWISE dostarczyły naukowcom wiedzę o położeniu setek milionów obiektów oraz ilości emitowanego przez nie światła podczerwonego, a także sposobie poruszania się i zmianach zachodzących w obiektach niebieskich, np. w gwiazdach i czarnych dziurach.



To właśnie za sprawą tego teleskopu odkryliśmy nowy typ gwiazd, tzn. brązowe karły typu widmowego Y, będące najchłodniejszymi obiektami typu gwiazdowego.

Near-Earth Object Wide Field Infrared Survey Explorer (NEOWISE) co sześć miesięcy - to czas, jaki zajmuje teleskopowi przebycie połowy drogi wokół Słońca - rozpoczyna nową podróż, wykonując zdjęcia we wszystkich kierunkach. Następnie takie mapy są "zszywane" przez astronomów, by stworzyć obraz całego nieba, najnowszy timelapse to połączenie 18 takich map. To jednak nie koniec pracy NEOWISE, bo teleskop wciąż działa i naukowcy przekonują, że zaskoczy nas jeszcze wiele razy.



Nigdy nie spodziewaliśmy się, że sonda będzie działać tak długo i nie sądziliśmy, że będziemy mogli dowiedzieć się tyle z tych danych komentuje Peter Eisenhardt z NASA Jet Propulsion Laboratory.