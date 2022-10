Kolejne podmorskie kable internetowe w Europie uszkodzone. Rosja atakuje globalną sieć?

Ostatnie wybuchy dwóch gazociągów Nord Stream zmuszają do zastanowienia, co może być kolejnym celem Rosji, bo choć oficjalnie śledztwo wciąż trwa, to eksperci są przekonani o "interwencji" Kremla. I chyba już możemy przestać się zastanawiać, bo właśnie dowiadujemy się o przeciętych podmorskich kablach internetowych we Francji i Szkocji, które spowodowały nie tylko lokalne, ale i globalne zakłócenia w dostępie do sieci. Uszkodzenia tej infrastruktury regularnie się zdarzają na skutek naturalnych zjawisk, sieci rybackich czy rzucanych kotwic, ale w kontekście wojny w Ukrainie kolejny tego typu przypadek wydaje się coraz mniej prawdopodobny.



Rosja przecina podmorskie kable internetowe?

Warto tu przypomnieć sytuację z początku roku, kiedy to łączono przecięty światłowód na dnie Bałtyku z obecnością w okolicy, tj. norweskim mieście Narwik, jachtu o nazwie Ragnar, którego właścicielem jest były oficer KGB i prywatnie przyjaciel Władimira Putina, Władimir Strzałkowski. Norweska Służba Wywiadowcza (NIS) przypomniała przy tej okazji, że od pewnego czasu wskazuje na fakt, że Rosjanie rozwijają swoje możliwości w zakresie niszczenia podwodnych kabli i rurociągów, a wspomniany jach jest dobrze wyposażony do tego typu operacji.



Jeśli zaś chodzi o najnowsze wydarzenia, to przecięty światłowód w okolicy szkockich Szetlandów całkowicie pozbawił mieszkańców wyspy dostępu do sieci i telefonii stacjonarnej. Sytuacja była na tyle poważna, że bez dostępu do sieci i telefonów mieszkańcy mieli problemy z wezwaniem policji, pogotowia czy straży pożarnej, w związku z czym władze zleciły osobiste kontrole w domach osób starszych i chorych, a nie było też możliwości płatności kartą w sklepie i wypłaty pieniędzy, bo banki musiały zawiesić działalność.

Co ciekawe, to już drugi tydzień z rzędu, kiedy kable łączące Szetlandy z resztą świata zostają uszkodzone, bo w ubiegłym awarii uległ kabel podmorski łączący wyspy z Wyspami Owczymi (ten ma zostać naprawiony w sobotę, 22 października). Śledztwo w obu sprawach już jest w toku, żeby ustalić przyczynę uszkodzenia kabli, ale wiele osób wskazuje, że to wysoce nieprawdopodobne, by dwa podmorskie kable zostały przypadkiem uszkodzone w tak krótkim czasie.

Spodziewamy się, że statki rybackie mogą uszkodzić kabel, ale bardzo rzadko mamy dwa problemy jednocześnie (...) Komunikacja ma kluczowe znaczenie dla współczesnego życia, biznesu, służb ratunkowych i edukacji - prawie w każdym aspekcie współczesnego życia. To tak, jakby ktoś przestawił przełącznik i cofnął nas o 20 lub 30 lat. Kiedy żyjesz w społeczności wyspiarskiej, wiesz, że czasami takie rzeczy się zdarzają i dlatego musimy wyciągnąć z tego wnioski komentuje dyrektor ds. infrastruktury Faroese Telecom, Páll Vesturbú.

Szczególnie że doniesienia o poważnych uszkodzeniach podmorskich kabli internetowych docierają również z innych miejsc Europy, np. południowej Francji. Zajmująca się cyberbezpieczeństwem chmury firma Zscaler wskazuje, że uszkodzone zostały tu co najmniej trzy arterie (Marsylia-Lyon, Marsylia-Mediolan i Marsylia-Barcelona), co wpłynęło negatywnie na łączność nie tylko w Europie, ale i Stanach Zjednoczonych, Azji i potencjalnie innych miejscach świata, a klienci mogą doświadczyć z tego tytułu opóźnień w przypadku dostępu do części stron i aplikacji - obecnie trwają prace nad przekierowaniem ruchu sieciowego, a także zlokalizowaniem uszkodzeń, wskazaniem przyczyny i ich naprawą.