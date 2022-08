Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba bezustannie obserwuje fascynujące obiekty znajdujące się w otchłani kosmosu. Astronomowie ostatnio wzięli za cel bardzo ciekawą egzoplanetę, która znajduje się w gwiazdozbiorze Panny i jest oddalona od Ziemi o 700 lat świetlnych.

Chodzi tutaj o gorącego, gazowego olbrzyma o nazwie WASP-39b. Chociaż został on odkryty w 2011 roku, to jednak dopiero na początku bieżącego roku, w ramach projektu WASP, dowiedzieliśmy się o nim o wiele więcej. Planeta ma masę ok. 25 proc. masy Jowisza, a rozmiary na 1,3 średnicy Jowisza. Niestety, temperatura atmosfery planety szacowana jest na 900 stopni Celsjusza.

WASP-39b, czyli egzoplaneta, która jest podobna do Ziemi

I chociaż Kosmiczny Teleskop Hubble'a odkrył w jej atmosferze parę wodną, a teraz Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba również dwutlenek węgla, które mogą sprzyjać istnieniu tam biologicznego życia i jednocześnie być oznaką jego egzystencji, jest mało prawdopodobne, że naprawdę się ono tam znajduje.

Na tej egzoplanecie występują bowiem niezwykle ekstremalne warunki. Obiekt nie posiada też stałej powierzchni. Pomimo tego faktu, astronomowie są zachwyceni tym obiektem, ponieważ jest on dowodem na to, że również na takich "Jowiszach" może występować atmosfera, która bardzo przypomina ziemską, gdzie kwitnie życie.

Badania WASP-39b pozwolą astronomom zdobyć cenne informacje o egzoplanetach. Dzięki tej wiedzy będziemy mogli prowadzić znacznie lepszej jakości obserwacje obcych planet, pod kątem poszukiwań tych podobnych do Ziemi, na których może istnieć życie.