Start 25-dniowej misji Artemis II planowany jest na listopad 2024 roku. Do tego czasu, zarówno wybrana załoga astronautów, jak i zastępcy będą intensywnie przygotowywali się do realizacji tego historycznego przedsięwzięcia. Jak tłumaczą osoby zaangażowane w program Artemis, wysłanie ludzi w podróż wokół Srebrnego Globu będzie bardzo trudnym zadaniem.

Ci ludzie jako pierwsi w XXI wieku okrążą Księżyc

Chociaż misja ogólnie Artemis I przebiegła pomyślnie, to jednak w trakcie jej trwania wystąpiły nieprzewidziane problemy. Oczywiście, nie zakłóciły one poważnie całej misji, ale podczas lotu kapsuły Orion z ludzką załogą, takie wydarzenia nie mogą mieć miejsca. Stanowiłoby to ogromne zagrożenie dla życia astronautów.

W końcu mówimy tutaj o oddaleniu się ludzi od Ziemi na ponad 430 tysięcy kilometrów. Przez ostatnie blisko 50 lat astronauci przebywali głównie w odległości ok. 400 kilometrów od powierzchni naszej planety na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, a najdalej "odlecieli" członkowie misji Inspiration4 i serwisanci Kosmicznego Teleskopu Hubble'a, bo było to 580-620 kilometrów.