Trzech mężczyzn i jedna kobieta oblecą Księżyc w ramach Artemis II. Co to za ludzie?

Jeremy Hansen jest astronautą Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej. Przed dołączeniem do agencji, był pilotem myśliwców, a obecnie współpracuje z NASA w zakresie szkolenia astronautów i operacji badawczych. Co ciekawe, będzie to pierwsza misja Hansena w kosmosie. Stanie się on też pierwszym astronautą spoza USA, który zbliży się do Księżyca na odległość zaledwie ok. 100 km.

Gdzie wyląduję na Księżycu załoga misji Artemis III? W trakcie wszystkich misji Apollo na Księżyc, na pokładach statków nie było kobiet, a wszyscy mężczyźni byli biali i mieli obywatelstwo USA. Nowa załoga Artemis II będzie zatem bardzo różnić się od tych sprzed 50 lat. Kierownictwo agencji zapowiada nawet, że w misji Artemis III, czyli próbie lądowania na Księżycu w 2025 roku, na powierzchnię jako pierwsza może wyjść kobieta. Jest wielce prawdopodobne, że będzie to właśnie Christina H Koch. Wszystkie wybrane przez NASA proponowane miejsca do lądowania na Księżycu, są skupione w pobliżu południowego bieguna Księżyca. Ta wiadomość nie jest żadnym zaskoczeniem, ponieważ od jakiegoś czasu naukowcy wskazywali ten rejon ze względu na występowanie kraterów i znajdującego się w nich lodu wodnego. Jest on kluczowym elementem kolonizacji, ponieważ będzie z niego można pozyskać nie tylko wodę, ale również tlen i paliwo do zasilenia pojazdów. Nauka Księżycowa moda, czyli NASA zaprezentowała skafander kosmiczny dla misji Artemis NASA nie ukrywa, że obszar południowego bieguna Księżyca ma też wymiar eksploracyjny. Inżynierowie chcą tam przetestować wszelkiej maści pojazdy górnicze, które posłużą do wydobywania cennych surowców. W przyszłości na Srebrnym Globie mają powstać fabryki na potrzeby budowy obiektów kolonizacyjnych i rakiet z misjami np. na Marsa. Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Staram się zachować zimną głowę”. Medycy przy linii frontu w Bachmucie AFP Reklama