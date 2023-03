Uwiecznił na filmie, jak kosmiczna skała uderza w Księżyc

W Księżyc uderzyła spora kosmiczna skała

Fuji przyznał, że uderzenie było widoczne jako jasny rozbłysk, zatem musiała to być spora kosmiczna skała, która uderzyła w powierzchnię z prędkością dziesiątek tysięcy kilometrów na godzinę. Prawdopodobnie na Księżycu pojawił się nowy krater. Na razie jednak nie wiadomo dokładnie, jakiej jest on wielkości. Fuji obliczył, że może on mieć ok. 12 metrów.

Być może sondy Lunar Reconnaissance Orbiter czy Chandrayaan 2, krążące wokół naturalnego satelity naszej planety, w przyszłości wykonają zdjęcia miejsca uderzenia i wówczas stanie się jasne, z jak dużym głazem mieliśmy do czynienia na filmie. Musimy pamiętać, że identyczny meteoroid uderzający w Ziemię i Księżyc może doprowadzić do różnych skutków w powierzchni.