Pulsar jest rodzajem gwiazdy neutronowej odznaczającej się bardzo dużą gęstością i krótkimi okresami obrotu. Obiekt ten emituje niezwykle silne wiązki promieniowania elektromagnetycznego w wyjątkowo regularnych odstępach czasu (od milisekund do kilku sekund).

W gromadzie kulistej Terzan 5 znajdującej się w gwiazdozbiorze Strzelca odkryto do tej pory aż 39 pulsarów. Teraz dzięki nowym badaniom do tej liczby dodano jeszcze 10 niezwykłych obiektów.

Pulsary, czyli prawdziwe kosmiczne dziwadła

Jak mówi Scott Ransom, naukowiec z amerykańskiego National Science Foundation National Radio Astronomy Observatory (NSF NRAO): - Znajdowanie nowych, egzotycznych pulsarów jest bardzo niezwykłe. Ale to, co jest naprawdę ekscytujące, to szeroka gama takich dziwaków w jednej gromadzie.

Analizy zostały wykonane przez międzynarodowy zespół naukowców z Instytutu Fizyki Grawitacyjnej im. Maxa Plancka (Albert Einstein Institute) (AEI), NSF NRAO oraz Instytutu Radioastronomii im. Maxa Plancka.

Badania ujawniły dziwaczne i ekscentryczne informacje dotyczące nowoodkrytych obiektów. Zauważono, że dwie gwiazdy funkcjonują jako układ podwójny. Jest to o tyle ciekawe, że spośród 3600 odkrytych do tej pory pulsarów, jedynie 20 z nich zostało zidentyfikowanych jako układy podwójne.

Kolejnym fascynującym aspektem tego odkrycia jest to, że gwiazdy te mogą kraść od siebie materię poprzez niezwykle silne przyciąganie grawitacyjne. Może to spowodować coraz szybszą rotację jednego obiektu, przekształcając go w pulsar milisekundowy.

Nowy układ może być rekordowy pod względem najszybciej rotującego pulsara w układzie podwójnym i pod względem największej orbity tego rodzaju. By to potwierdzić, konieczne jest przeprowadzenie kolejnych analiz.

Astronomowie zaobserwowali także rzadkie i dziwaczne układy "pulsarowych pająków". Zdarza się, że w układzie podwójnym, gdzie znajduje się pulsar i zwykła gwiazda, siła grawitacyjna pulsara powoduje powolne "wyciąganie" materii z towarzysza, przez co przestrzeń między nimi wypełnia sieć plazmy.

Jak piszą naukowcy w swoim artykule: "Dzięki tym odkryciom całkowita liczba potwierdzonych pulsarów w Terzan 5 wynosi 49 i jest najwyższa dla jakiejkolwiek gromady kulistej do tej pory. Odkrycia te dodatkowo wzbogacają bogaty zestaw pulsarów znany w Terzan 5 i dają możliwość głębszego zrozumienia ewolucji układów podwójnych, dynamiki gromad i badań populacji zespołowej".

Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym Astronomy & Astrophysics .