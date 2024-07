Odkrycia dokonano dzięki misji NASA Global-scale Observations of the Limb and Disk (GOLD). Dane ujawniły, że w naszej jonosferze istnieją osobliwe struktury w kształcie litery: X oraz C. Badacze wskazują, że są one powiązane ze zjawiskami kumulowania się plazmy.

Struktury przypominające litery X były już wcześniej obserwowane przez naukowców, jednakże do tej pory nie było wiadomo, czym tak naprawdę mogą być. W ciągu dnia jonosfera staje się naładowana elektrycznie za sprawą światła słonecznego. Tworzą się wówczas plazmowe pasma naładowanych cząstek, na które dodatkowo wpływa ziemskie pole magnetyczne. Tworzą się wtedy tzw. grzbiety i bąble plazmy.

Wcześniej te formy wiązano z burzami słonecznymi i dużymi erupcjami wulkanicznymi. Nowe badania wskazują, że odpowiedzialne mogą być bardziej lokalne czynniki atmosferyczne.

Opracowane modele komputerowe sugerują, że różnego rodzaju zawirowania występujące w niższych warstwach atmosfery mogą niejako ściągnąć część plazmy w dół. Dochodzi wówczas do połączenia wspomnianych grzbietów i stworzenia struktur o kształcie litery X.

- Kształt X jest dziwny, ponieważ sugeruje, że istnieje znacznie więcej lokalnych czynników napędzających to zjawisko. Można się tego spodziewać podczas ekstremalnych wydarzeń, ale zaobserwowanie tego w spokojnym okresie sugeruje, że aktywność w niższych warstwach atmosfery znacząco napędza strukturę jonosfery - mówi Jeffrey Klenzing z Centrum Lotów Kosmicznych Goddarda.

Badania wykazały, że bąble plazmy są cienkie i długie, jednocześnie podążają za liniami magnetycznymi Ziemi. Powoduje to, że część z tych struktur zakrzywia się w kształt litery C. Badacze sądzą, że ten wyjątkowy kształt spowodowany jest przez ziemski wiatr, mimo tego, że jonosfera rozciąga się od 80 do 640 km nad powierzchnią ziemi.

Dodatkowo badacze odnotowali, że część bąbli plazmy znajdowała się niewiarygodnie blisko siebie, w promieniu zaledwie kilkuset kilometrów. Wskazuje to, że w jonosferze występują znacznie silniejsze turbulencje, niż nam się do tej pory wydawało.

Zakłócenia występujące w jonosferze mają wpływ na infrastrukturę komunikacyjną i nawigacyjną. Nowe informacje mogą przyczynić się do zwiększenia naszej wiedzy na temat działania radia i GPS, co z kolei będzie miało wpływ na poprawę ich jakości oraz możliwości.

Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym The Journal of Geophysical Research: Space Physics .

