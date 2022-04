Fascynujące fotografie pochodzące z Islandii lub północnej Norwegii zdążyły zauroczyć bardzo wielu ludzi na całym świecie.

Gra kolorowych świateł na nieboskłonie nie tyle pobudza wyobraźnię, co staje się niezwykle urokliwym spektaklem, któremu wiele osób chciałoby się przyjrzeć z bliska.

Zgodnie z prognozami udostępnionymi przez NOAA, najbliższą okazją do obserwacji zorzy polarnej w Polsce może okazać się 14 kwietnia. Dotrą wówczas do Ziemi naładowane cząsteczki, które zostały wyrzucone w przestrzeń kosmiczną 11 kwietnia przez obszar AR2987 na Słońcu.



Co to jest zorza polarna i jak powstaje to zjawisko?

Droga zorzy polarnej rozpoczyna się od Słońca, które w sposób ciągły emituje wiatr słoneczny. Jest to strumień naładowanych cząstek, który przemierza przestrzeń kosmiczną z prędkością od 250 do 800 kilometrów na sekundę.

Strumień ten jest przechwytywany przez pole magnetyczne Ziemi, a naładowane cząstki skupiane u biegunów magnetycznych naszej planety.

Cząsteczki przechwycone przez pole magnetyczne Ziemi wchodzą w interakcję z gazami w jej atmosferze.

Najczęściej spotykanym kolorem zorzy polarnej jest zielony i czerwony. Odpowiedzialny jest za to tlen. Purpurą lub bordo iluminuje azot, natomiast mieszanina azotu i tlenu potrafi sprawić, że zorza na niebie zaświeci kolorem żółtym.

Kiedy zorza polarna jest widoczna z Polski?

Podczas normalnej aktywności słonecznej, wiatr emitowany przez Słońce nie ma mocy wystarczającej do wywołania zorzy polarnej, która mogłaby być widoczna z Polski.

Polscy obserwatorzy muszą czekać na lepsze okazje obserwacyjne, a te nadarzają się podczas koronalnych wyrzutów masy. Pojawiają się one w momencie, gdy na tarczy Słońca znajdują się plamy.

Są to niestandardowe okresy aktywności słonecznej, podczas których nasza gwiazda wyrzuca w przestrzeń kosmiczną spore ilości plazmy.

Jeśli w zasięgu wyrzuconego strumienia znajduje się akurat Ziemia, istnieją spore szanse na wystąpienie zorzy polarnej, która może być widoczna z Polski. Zazwyczaj naładowane cząstki potrzebują od 2 do 3 dni na to, aby pokonać dystans między Ziemią, a Słońcem.

Jak zaobserwować zorzę polarną z Polski?

Zorza polarna w Polsce jest rzadkim widowiskiem, które zachodzi po silnym koronalnym wyrzucie masy. Do jej obserwacji niezbędna jest dobra pogoda i bezksiężycowa noc. Obecność Księżyca powoduje naturalne zanieczyszczenie światłem, a to wpływa na jakość obserwacji. Najlepiej zatem, gdy nie ma go na niebie lub jest w możliwie najmniejszej fazie oświetlenia.

Polska znajduje się bliżej północnego bieguna magnetycznego Ziemi, zatem podczas obserwacji zorzy polarnej to właśnie w stronę północy należy kierować swój wzrok. Przy odrobinie szczęścia nad horyzontem powinna się pojawić kolorowa smuga, przypominająca łunę rzucaną przez oświetlenie pobliskiego miasta. Intensywność zorzy zmienia się cały czas, dlatego warto zachować czujność. Jej kolory z łatwością powinny się pojawić na fotografiach wykonanych z długim czasem ekspozycji.