Zaćmienie Słońca 2022. Pogoda dziś nie będzie sprzyjała obserwacjom

Spis treści: 01 O której godzinie będzie zaćmienie Słońca 25 października?

02 Jaka będzie pogoda w Polsce podczas częściowego zaćmienia Słońca 2022?

03 Jak oglądać częściowe zaćmienie Słońca?

O której godzinie będzie zaćmienie Słońca 25 października?

Częściowe zaćmienie Słońca w Polsce zacznie się około godziny 11:10 (dokładna godzina dla większych miast znajduje się poniżej w tabeli), maksimum osiągnie około 12:20, a koniec przewidywany jest na godzinę około 13:30.

Stopień przysłonięcia Słońca będzie różny w zależności od położenia danego miasta i będzie wynosić od 34 do nawet 45 proc. Największy przysłonięty fragment tarczy słonecznej będzie obserwowalny na wschodnim i północno-wschodnim obszarze naszego kraju.

Kolejne częściowe zaćmienia Słońca będzie można obserwować w 2025, 2026 i w 2027 roku, zaś całkowite zaćmienie w Polsce zdarzy się w... 2135 roku.

Jaka będzie pogoda w Polsce podczas częściowego zaćmienia Słońca 2022?

Niestety nie mamy zbyt dobrych wiadomości, otóż według IMGW niebo w przeważającej części kraju będzie zachmurzone. We wschodniej i północno-wschodniej Polsce mogą się pojawić także przelotne opady deszczu, a miejscami może nawet zagrzmieć. Jednakże jest nadzieja, mogą wystąpić większe przejaśnienia, dzięki którym będzie można zaobserwować częściowe zaćmienie.

Największe szanse ma na to centralna, południowa i zachodnia Polska. Temperatura będzie wynosić od 14 do 18 stopni Celsjusza, a wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Jak oglądać częściowe zaćmienie Słońca?

Zaćmienie Słońca najlepiej oglądać przez specjalne osłony na teleskop lub też przez okulary wyposażone w odpowiednie certyfikowane filtry blokujące szkodliwe promieniowanie (to nie to samo co zwykłe okulary przeciwsłoneczne). Wykorzystanie masek spawalniczych budzi dyskusje wśród ekspertów. Do oglądania zaćmienia nie należy stosować płyt kompaktowych, dyskietek, przydymionego szkła, okularów przeciwsłonecznych, czy klisz fotograficznych. Rzeczy te nie posiadają odpowiednich filtrów, które absorbowałyby promienie UV, które mogą być szkodliwe dla naszego oka.

Zaćmienie Słońca w Polsce Miasto Początek częściowego zaćmienia Słońca (godzina) Maksimum częściowego zaćmienia Słońca (godzina) Koniec częściowego zaćmienia Słońca (godzina) Stopień przysłonięcia Słońca (procent) Białystok 11:14 12:25 13:36 45 Bydgoszcz 11:11 12:19 13:27 39 Gdańsk 11:11 12:18 13:27 41 Gorzów Wlkp. 11:10 12:16 13:22 35 Katowice 11:14 12:22 13:31 36 Kielce 11:15 12:24 13:33 39 Kraków 11:15 12:23 13:33 37 Lublin 11:15 12:26 13:36 42 Łeba 11:10 12:17 13:26 40 Łódź 11:13 12:21 13:31 39 Olsztyn 11:12 12:21 13:31 43 Opole 11:13 12:20 13:29 36 Poznań 11:11 12:18 13:26 37 Rzeszów 11:16 12:26 13:37 40 Szczecin 11:09 12:14 13:21 35 Toruń 11:11 12:19 13:29 39 Warszawa 11:13 12:23 13:33 41 Wrocław 11:12 12:19 13:27 35 Zakopane 11:16 12:24 13:34 36 Zielona Góra 11:11 12:16 13:24 34