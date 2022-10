Spis treści: 01 Co to jest częściowe zaćmienie Słońca?

02 Kiedy będzie widoczne częściowe zaćmienie Słońca w Polsce?

03 Kiedy kolejne zaćmienie Słońca w Polsce?

04 Jak bezpiecznie obserwować częściowe zaćmienie Słońca?

Co to jest częściowe zaćmienie Słońca?

Zaćmienie Słońca to zjawisko polegające na zakryciu Słońca przez tarczę Księżyca na niebie. Aby do niego doszło, musi dojść do zbiegu wielu okoliczności. Przede wszystkim Księżyc musi znajdować się w fazie nowiu, a jego tarcza powinna znajdować się w okolicach Słońca.

Częściowe zaćmienie Słońca występuje, gdy część tarczy naszej dziennej gwiazdy zostanie zakryta przez Księżyc.

25 października 2022 roku takie zjawisko będzie można zaobserwować również z terytorium Polski. Do obserwacji zaćmienia częściowego należy jednak podejść z dużą ostrożnością. Słońce jest jedynym obiektem na nieboskłonie, który może zrobić krzywdę, jeśli podejdzie się do jego obserwacji bez przygotowania.

Kiedy będzie widoczne częściowe zaćmienie Słońca w Polsce?

Najbliższe częściowe zaćmienie Słońca w Polsce rozpocznie się we wtorek (25 października) o godzinie 11:12. Tarcza Księżyca z prawej strony będzie nachodziła na Słońce. Widowisko będzie postępowało aż do godziny 12:23, a potem stopniowo będzie ustępować. Po godzinie 13:34 częściowe zaćmienie Słońca w naszym kraju się zakończy.

Najlepsze warunki do obserwacji zaćmienia częściowego będą na północnym wschodzie Polski, gdzie w kulminacyjnej fazie zjawiska znajdzie się aż 46,37% tarczy Słońca.

Najgorsze warunki do obserwacji będą mieli mieszkańcy południowego zachodu Polski, gdzie tylko 32% tarczy Słońca zniknie pod tarczą Księżyca.

Kiedy kolejne zaćmienie Słońca w Polsce?

Na kolejne zaćmienie Słońca w Polsce będziemy musieli poczekać do 29 marca 2025 roku. Za trzy lata po raz kolejny będziemy mogli obserwować także zaćmienie częściowe.

Będzie ono jednak zdecydowanie płytsze od tego najbliższego, październikowego widowiska.

Z kolei następne całkowite zaćmienie Słońca w Polsce odbędzie się dopiero 7 października 2135 roku. Najlepiej będzie widoczne w Sudetach.

Jak bezpiecznie obserwować częściowe zaćmienie Słońca?

Jest wiele metod na prowadzenie obserwacji zaćmienia Słońca. Najprościej będzie wyposażyć się w okulary do obserwowania zaćmienia, które posiadają specjalne filtry blokujące szkodliwe promieniowanie z naszej dziennej gwiazdy.

To nie to samo co okulary przeciwsłoneczne, które nie spełnią się w tej roli.

Dobrym sposobem może okazać się także patrzenie przez maskę spawalniczą lub przez błyszczące płyty CD. W tym przypadku również warto jednak zachować ostrożność. Zbyt długie patrzenie w stronę Słońca podgrzewa wnętrze oka, powodując uszkodzenie wzroku. Warto więc prowadzić obserwację zaćmienia przez krótki czas.

Ciekawych wrażeń obserwacyjnych mogą dostarczyć również obserwacje za pomocą teleskopu lub lornetki. Warto przy tej okazji skorzystać z wiedzy kogoś doświadczonego.

Obserwacje częściowego zaćmienia Słońca przez teleskop lub lornetkę bez użycia odpowiednich filtrów mogą uszkodzić wzrok. Urządzenia te działają niczym lupa o spotęgowanej mocy, skupiając w okularze światło o ogromnej sile.

Wśród wielu przykładów filtrów słonecznych znajduje się folia ND5. Można ją kupić w internecie lub w stacjonarnych sklepach astronomicznych. Filtr nakleja się w miejscu przez które światło słoneczne wpada do wnętrza teleskopu. Ważne, aby folia szczelnie zakrywała wszystkie szczeliny, którymi światło mogłoby się dostać do środka. W przypadku lornetki powinna zakrywać dwie przednie soczewki, a w przypadku teleskopu - otwór lub soczewkę znajdującą się z przodu. W przypadku wątpliwości lepiej nie przykładać oka do teleskopu.

To zaćmienie z pewnością będzie relacjonowane w internecie. W przypadku braku pogody lub innych czynników uniemożliwiających obserwacje, dobrym sposobem będzie znalezienie transmisji na żywo w Internecie. Wielu amatorów astronomii z pewnością będzie takie prowadziło.