W lipcu zeszłego roku Jeff Bezos, jeden z najbogatszych ludzi świata i założyciel firmy Amazon, wraz z trzema innymi osobami, poleciał na suborbitę specjalną rakietą New Shepard, nazwaną na cześć astronauty Alana Sheparda, pierwszego Amerykanina w komosie. Był to pierwszy lot załogowy jego kosmicznej firmy Blue Origin.

Drugi załogowy lot w kosmos, zorganizowany przez Blue Origin, odbył się niewiele później, bo w październiku 2021 roku. Udział w nim wziął 90 letni aktor William Shatner, który stał się najstarszą osobą w kosmosie. Tym samym zabrał ten tytuł 82 letniej Wally Funk, która poleciała w lipcu jedną rakietą wraz z Jeffem Bezosem. William Shatner najbardziej znany jest ze swojej roli w kultowym już serialu "Star Trek", w którym wcielił się w głównego bohatera Jamesa T. Kirka, legendę Zjednoczonej Federacji Planet.

Można było się domyślać, że poprzednie loty nie są ostatnimi zorganizowanymi przez Jeffa Bezosa projektami kosmicznej turystyki. Planowo 23 marca ma ponownie wystartować rakieta New Shepard. Tym razem na jej pokładzie znajdzie się znany amerykański komik Pete Davidson, prowadzący programu "Saturday Night Live". Ostatnio zrobiło się o nim głośno ze względu na to, że jest nowym partnerem Kim Kardashian.

Oprócz celebryty na pokładzie znajdzie się również inwestor Marty Allen, CEO Tricor International Marc Hagle wraz z żoną Sharon, profesor Jim Kitchel i George Nield prezydent Commercial Space Technologies.

Sam Jeff Bezos nie był pierwszym miliarderem, który "dotknął" kosmosu. Wyprzedził go Richard Branon, założyciel Virgin Group. Pomimo tego, że Lot VSS trwał jedynie 15 minut i statek wzleciał na wysokość 90 km (100 km to umowna granica między atmosferą Ziemi i przestrzenią kosmiczną), można go uznać za początek ery kosmicznej turystyki.