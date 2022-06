Astronomowie uwielbiają odkrywać nowe obiekty w dalekim kosmosie. 20 maja 2019 roku czasza gigantycznego radioteleskopu FAST w Chinach zarejestrowała sygnał, który został oznaczony efektownym skrótem FRB 190520. Potem okazało się, że jest to coś wyjątkowo ciekawego, gdyż z tego miejsca kosmosu docierały do Ziemi kolejne, powtarzające się sygnały radiowe.

Zdjęcie Obiekt FRB 190520T / foto: Karl G. Jansky Very Large Array / domena publiczna

W 1920 roku do badania dziwnego sygnału dołączyli Amerykanie z National Science Foundation, którzy postanowili wykorzystać możliwości Teleskopu Subaru na Hawajach. Dopiero połączone siły dwóch teleskopów i zespołów naukowych dały wyniki. Obserwacja FRB 190520 za pomocą radioteleskopu Subaru przyniosła zaskakującą informację - sygnał dotarł do Ziemi z obrzeży odległej galaktyki karłowatej.



Dlaczego sygnał się powtarza? Naukowcy podejrzewają... czarną dziurę!

W najnowszym magazynie "Nature" opublikowano wyniki badań sygnałów wysyłanych przez FRB 190520. Wyjątkowość tego odkrycia polega na tym, że serie sygnałów powtarzają się regularnie. To drugi taki przypadek w historii - pierwszy dotyczył obiektu oznaczonego skrótem FRB 121102, który został odkryty w 2016 roku. Astronomowie zajmujący się badaniem tego sygnału są zachwyceni, że tym razem sygnał wydaje się być wyjątkowy. Przeważnie podobne sygnały się nie powtarzają.



FRB 190520 jest jedynym obiektem, który cały czas pozostaje aktywny. On nigdy nie "wyłączył się" od czasu odkrycia autor badania Di Li, główny naukowiec Narodowych Obserwatoriów Astronomicznych w Chinach i Centrum Operacji Teleskopu FAST

Początkowo naukowcy podejrzewali, że tzw. szybkie błyski radiowe są spowodowane przez szczątki po eksplozji supernowej. W przypadku obiektu FRB 19052 pojawiła się zaskakująca hipoteza, że być może te dziwne sygnały to efekt niszczycielskiego działania czarnej dziury.



A może obiektem, który powoduje te eksplozje i sygnały jest masywna czarna dziura, która niechlujnie pożera sąsiednią gwiazdę? współautor badania Casey Law, pracownik naukowy w dziedzinie radioastronomii w California Institute of Technology

Świat czeka na Teleskop Webba

Badanie obiektu FRB 190520 to idealne zadanie dla nowego Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba, który na orbicie okołoziemskiej przechodzi ostatnie testy. Pierwsze, wyraźne i kolorowe zdjęcie najbardziej zaawansowane urządzenie do obserwacji kosmosu ma przesłać już 20 lipca 2022. Naukowcy nie chcą zdradzić, jaki obszar nieba sfotografuje nowy teleskop NASA na pierwszy ogień. Być może będzie to tajemniczy FRB 190520.