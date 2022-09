Znowu się nie udało. Misja Artemis 1 nie może wystartować

Dwugodzinne okno startowe miało otworzyć się o godzinie 20:17 czasu polskiego. Tuż po godzinie 17 okazało się jednak, że pojawiły się problemy z urządzeniami do przesyłania paliwa, co powodowało kolejne wycieki. NASA szybko podjęła decyzję o wstrzymaniu startu:

Kilka godzin później poinformowano, że na razie nie jest planowana konkretna data startu, a decyzja ta zostanie podjęta dopiero po skutecznej naprawie sprzętu. Bezpieczeństwo jest najważniejsze.

Czym jest misja Artemis i dlaczego to takie ważne?

Misja Artemis 1 to pierwszy z kilku kroków w ramach programu Artemis. Docelowo, podczas trzeciego startu, na Księżyc wybiorą się astronauci. Ostatnio lądowanie człowieka na ziemskim naturalnym satelicie odbyło się pół wieku temu. Na ten dzień amerykański program kosmiczny czekał od lat. 3 września startuje misja kosmiczna Artemis 1 z udziałem potężnej, blisko stumetrowej rakiety Space Launch System (SLS). Ma ona przyczynić się do powrotu astronautów na Księżyc, a w dalszej perspektywie do stworzenia tam bazy NASA. Na czym polega misja Artemis 1, jaką rolę pełni w niej rakieta SLS i kiedy możliwy jest powrót człowieka na Księżyc?

Reklama

Początkowo misja Artemis 1 miała rozpocząć się w 2018 roku, jednak jej start wielokrotnie opóźniano. Przyczyną były liczne problemy techniczne rakiety SLS. Na stanowisko startowe rakietę po raz pierwszy przetransportowano w marcu tego roku, aby przeprowadzić tam kluczowy test dla powodzenia misji, który obejmował włączenie rakiety i statku kosmicznego Orion, załadowanie paliwa do zbiorników rakiety, pełne odliczanie symulujące start, wyzerowanie zegara odliczającego i opróżnienie zbiorników rakiety.

Czytaj więcej o misji Artemis i powrocie człowieka na Księżyc!