Zobacz, jak rosyjska ekipa filmowa leci w kosmos. Nakręcą tam pierwszy film

Pomysłodawcy projektu zapewniają, że będzie to coś naprawdę niezwykłego. Na pokładzie statku Sojuz znajdzie się 36-letnia rosyjska aktorka Julia Peresild i reżyser Klim Szypienko. Oboje spróbują wcielić się w rolę astronautów i nakręcić w kosmicznym domu sceny do popularnego w Rosji serialu "Wyzwanie" ("The Challenge"), który jest produkowany przez wiodące studio filmowe Yellow, Black and White, a emitowany na kanale Channel One.

Z ujawnionych informacji wynika, że Peresild wcieli się w postać Zhenyi, chirurg, która ma zaledwie miesiąc na przygotowanie się do lotu na ISS, gdzie spróbuje uratować życie choremu kosmonaucie. Co ciekawe, jednym z producentów jest sam Dmitrij Rogozin, szef Rosyjskiej Agencji Kosmicznej.

Za sterami statku Sojuz, w którym znalazły się rosyjskie gwiazdy, usiadł kosmonauta-weteran, Anton Szkaplerow. Misja ma potrwać 12 dni. Roskosmos i rosyjski rząd nie ukrywają, że teraz, gdy Amerykanie ponownie wysyłają astronautów w kosmos ze swojego terytorium, agencja ma problemy finansowe.

Panaceum na tę sytuację ma być coraz częstsze realizowane komercyjnych lotów na orbitę. Możemy więc liczyć na fakt, że teraz na pokładzie kosmicznego domu będą pojawiali się turyści z zasobnym portfelem i wszelkiej maści ekipy filmowe, które będą kręciły kosmiczne reality-show.

A skoro przy reality-show jesteśmy, to warto tutaj dodać, że niebawem jeden taki powstanie w kosmosie. Space Hero (Kosmiczny Bohater), taki tytuł ma nosić nowe reality-show, które będzie realizowane pierwszy raz w historii na ziemskiej orbicie, na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Na razie nie wiadomo, jakie osoby wezmą w nim udział, ale NASA jest bardzo entuzjastycznie nastawiona na tego typu akcje.

Pomysłodawcy projektu Space Hero jakiś czas temu podpisali kontrakt z NASA. Reality-show odbędzie się w połowie na Ziemi, a w drugiej części na orbicie. Otóż uczestnicy będą walczyli o nagrodę główną, czyli lot na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Bilet będzie wart 55 milionów dolarów, a zwycięzca ma pozostać na orbicie przez 10 dni.