Czytasz te "polskie serwisy informacyjne"? Za ich sterami stoją Chiny

Eksperci z Citizen Lab przygotowali raport, w którym ujawnili, że dwa "polskie" dzienniki internetowe w rzeczywistości są zarządzane z Chin. Portale, sugerujące swoją nazwą treści dotyczące Bydgoszczy oraz Krakowa, należą do siatki ponad 120 witryn udających lokalne serwisy informacyjne, które za cel mają sianie dezinformacji oraz kierowanie do odbiorców prochińskich treści. To część większego spisku. O co chodzi? Redakcja GeekWeeka podjęła się kontaktu ze wspomnianymi serwisami oraz z ekspertem ds. cyberbezpieczeństwa.

Chiny oplotły siatką dezinformacji ogrom państw. Do ataków wykorzystują fałszywe lokalne serwisy informacyjne. /123RF/PICSEL