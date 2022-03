Do maszyn, które zostały zestrzelone należy, m.in. Mi-35M. Śmigłowiec powstał na bazie Mi-24W i obecnie posiada nowy sposób mocowania kierowanych pocisków przeciwpancernych.

Kolejnym unowocześnieniem jest zastosowanie stałego podwozia, co pozwoliło na lot na skrajnie małej wysokości. W tej wersji, śmigłowiec może być pilotowany o każdej porze dnia i nocy. Pozwala na to nowe wyposażenie obserwacyjno-celownicze oraz wyposażenie pilotowe.

Kabiny śmigłowca są dostosowane do gogli noktowizyjnych, dzięki czemu pilot jest w stanie manewrować nawet przy szczątkowym oświetleniu naturalnym i w nocy. Może być wyposażony w uzbrojenie przeciwpancerne ppk Ataka-W, rakiety powietrze-powietrze Igła-W, a także w niekierowane pociski rakietowe typu S-13.

W nosie śmigłowca zainstalowano działko GSz-23W chłodzone wodą.

Kolejnym rosyjskim samolotem, który został strącony jest Suchoj Su-30. Myśliwiec został opracowany jeszcze w czasach Związku Radzieckiego.

Samolot jest typem wielozadaniowego myśliwca przechwytującego dalekiego zasięgu. Osiąga prędkość Mach 2 i potrafi wykonać 4,5-godzinną misję o zasięgu 3 000 kilometrów. Posiada także system tankowania w powietrzu, co zwiększa jego zasięg do 5 200 km lub czas lotu do 10 godzin na wysokościach przelotowych.

Maszyna jest bardzo zwrotna i jest w stanie wykonywać zaawansowane manewry, m.in. Korbę Pugaczowa, czy poślizg ogonowy.

Myśliwiec był wykorzystywany także podczas rosyjskiej interwencji wojskowej w Syrii w 2015 roku.

