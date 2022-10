O nowym niebezpiecznym zjawisku poinformował Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego. Na Twitterze opublikował komunikat, że grupa oszustów wysyła właśnie wiadomości sms, które informują o rzekomym otrzymaniu za darmo pewnej sumy pieniędzy w serwisie kryptowalut.

Oszustwo z wykorzystaniem serwisu kryptowalut

Z komunikatu można się dowiedzieć, że cyberprzestępcy wysyłają SMS-y, mające zachęcić odbiorców do zarejestrowania się na specjalnym serwisie kryptowalut - Ari10. Strony wysyłane w linkach wyglądają podobnie jak te oficjalnego usługodawcy. Jeśli nie mieliśmy z nim wcześniej do czynienia, możemy się łatwo nabrać.

Przy rejestracji wymagana jest weryfikacja konta bankowego i udostępnienie ważnych informacji finansowych. Dzieje się to za pomocą weryfikacji wpłatą online i podania przy tym numeru karty płatniczej, jej daty ważności czy numeru CVV

Strona wysłana w wiadomości sms jest jednak tylko słupem, z którego oszuści ściągną nasze dane. Bardzo mylący może być fakt, że strona wysyłana w sms-ach ma zabezpieczoną domenę, co usypia czujność. To, co może zapalić w nas czerwoną lampkę, to inny adres URL niż na oficjalnej stronie serwisu.

Zawsze, gdy dostaniemy SMS-a mówiącego o "darmowych pieniądzach" powinniśmy być bardzo sceptyczni. Oszuści jednak adaptują się i wprowadzają zupełnie nowe mechanizmy, mające wyłudzić nasze dane. Powinniśmy więc pamiętać, żeby dokładnie sprawdzać, z czym mamy do czynienia, choćby właśnie porównując otrzymane linki z oryginalnymi stronami.

W ostatnich tygodniach wzrasta moda na oszustwa SMS. Złodzieje wykorzystują problemy finansowe Polaków, którzy często dostrzegają potencjał zarobkowy. Informowaliśmy już o tym, jak wygląda oszustwo na PGE, a także oszustwo na InPost czy oszustwa na Tauron i PGNiG, gdzie można się złapać na kuszące inwestycje.