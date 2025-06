Bunkier, jakiego nie było! Psary budują centrum bezpieczeństwa przyszłości

To inwestycja, której nie podjął się dotąd żaden inny samorząd w Polsce. Jak podkreśla wójt Psar Tomasz Sadłoń, projekt jest wynikiem wieloletnich przemyśleń i obserwacji. - Jeśli chodzi o polskie doświadczenia w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej, są one dramatycznie złe. Podczas II wojny światowej nie było drugiego kraju, w którym odsetek ofiar wśród ludności cywilnej byłby tak gigantyczny - mówi w rozmowie z Portalem Samorządowym

Dwa wyższe poziomy pomieszczą sale do ćwiczeń z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości, salę prezentującą konstrukcje militarne, a także przestrzenie do nauki praktycznych umiejętności - od obsługi agregatów prądotwórczych po uzdatnianie wody. Wójt Sadłoń podkreśla, że obowiązująca od tego roku ustawa o ochronie ludności daje samorządom nowe narzędzia, ale i obowiązki co do ochrony ludności.