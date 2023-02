Azowstal – krwawy symbol waleczności ukraińskich żołnierzy

Mariupol był oblegany przez Rosjan od lutego do maja 2022 roku. W trakcie walk miasto zostało niemal zrównane z ziemią wskutek rosyjskich bombardowań. Serhij Orłow, zastępca mera Mariupola, stwierdził w marcu 2022 roku, że "80-90 proc. miasta zostało zbombardowane. Nie ma ani jednego budynku bez uszkodzeń". Pod koniec marca ubiegłego roku w mieście nie było dostępu do prądu, jedzenia, czy wody, a międzynarodowi eksperci określali sytuację jako katastrofę humanitarną. Szacuje się, że w wyniku rosyjskiej napaści zginęło kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców miasta.

Czym jest Azowstal?

Azowstal jest ukraińskim kombinatem metalurgicznym zlokalizowanym w Mariupolu na wschodzie Ukrainy u ujścia rzeki Kalimus. Został założony już w 1930 roku i należy do Grupy Metinvest. W przedwojennych czasach był monopolistą w kraju, w produkcji niektórych rodzajów wyrobów walcowanych. Rocznie produkowano tu 6 mln ton żeliwa, 7 mln ton stali, czy 4,5 mln ton wyrobów walcowanych.

Obrona Azowstalu

Po walkach w Donbasie w 2014 roku, dyrektor generalny zakładu nakazał przywrócenie wszystkich schronów zlokalizowanych na obszarze Azowstalu do pełnej używalności i nakazał również zapewnienie potencjalnym przyszłym użytkownikom suchych racji żywnościowych, wody i sprzętu koniecznego do długotrwałej obrony.

Obrona Azowstalu rozpoczęła się 18 marca 2022 roku. Olbrzymim walorem zakładu jest to, że posiada on złożony system podziemnych schronów i korytarzy, przez co jest powierzchniowo większy niż niejedno ukraińskie miasto. Ponadto budynki są zlokalizowane nad brzegiem Morza Azowskiego, przy ujściu rzeki - dzięki czemu Azowstal mógł zostać przekształcony w prawdziwą twierdzę. Od początku walk w Mariupolu, do Azowstalu ściągali mieszkańcy miasta, by schronić się przed inwazją i bombardowaniami.