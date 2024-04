Portal eKathimerini podaje, że w mieście Eliniko niedaleko Aten doszło do niecodziennego wydarzenia. Pod obiektami wybudowanymi z okazji igrzysk olimpijskich w 2004 roku odnaleziono niemieckie bomby z czasów II wojny światowej.

Bomby ułożone w specjalnych skrytkach znajdowały się na głębokości dwóch metrów. Część z nich zlokalizowana była także pod przedszkolami i klubami.

Prace ziemne wykonywane są w ramach projektu Hellinikon, który obejmuje wybudowanie hoteli, parków, luksusowych rezydencji, kasyna, czy przystani. Ponadto właśnie w tym miejscu mają powstać najwyższe budynki w całym kraju (do 200 metrów wysokości). Jednocześnie obszar ten ma stać się jednym z największych w Europie parków miejskich, ma mieć aż 263 hektary — byłby większy niż londyński Hyde Park.

Reklama

- Na szczęście nie doszło do wybuchów ani żadnych (innych) wypadków. To zaskakujące, że całe lotnisko i wiele obiektów miejskich oraz lotniczych działało na takim polu minowym - poinformował Jannis Konstantatos burmistrz miasta. Władze dodały, że obecnie saperzy zajmują się utylizacją niebezpiecznych przedmiotów.

Czarna przeszłość i nowe perspektywy

Portal Greek Reporter informuje, że w Eliniki funkcjonowało duże międzynarodowe lotnisko Hellinikon, które otwarto w 1938 roku. Właśnie tę placówkę nazistowskie wojsko wykorzystywało w swoich misjach w Grecji.

Ateny były okupowane przez nazistów od kwietnia 1941 roku. Lotnisko było używane do transportu wojsk lub zaopatrzenia do innych części Grecji, lub na Bałkany. Jednocześnie placówka była obiektem naprawczym i magazynem dla niesprawnych niemieckich samolotów. Dekady później na tym terenie zbudowano cały kompleks olimpijski.

Oczekuje się, że nowy Hellinikon przyczyni się do umieszczenia Aten jako jednego z głównych miejsc turystycznych na świecie. Jednocześnie ma zapewnić olbrzymią liczbę nowych obiektów noclegowych, co przyciągnie masę turystów oraz wielki zagraniczny kapitał. Szacuje się, że ma przybyć tutaj co najmniej 1 milion nowych turystów. Obszar ma zmniejszyć sezonowość turystyki, co automatycznie ma zwiększyć dochody. Według szacunków projekt ma przyczynić się do wzrostu PKB Grecji o aż 2,4 proc. Ukończona inwestycja ma przynieść łącznie ponad 14 mld euro wpływów podatkowych.