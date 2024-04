Majówka 2024 w górach. Gdzie nie będzie tłumów na szlaku?

Górska majówka w Zakopanem?

Z pewnością jeśli ktoś szuka w majówkę ciszy i spokoju, to ciężko będzie je znaleźć na tatrzańskich szlakach. Każdy kto pojedzie w Tatry jest zachwycony. Wiele osób regularnie wraca chodzić po tatrzańskich górach i dolinach. Tatry na majówkę to częsty wybór mieszkańców Małopolski, ze względu na bliską odległość. Warszawiacy uwielbiają Zakopane również za nocne imprezy. Dla tych, którzy lubią się moczyć w ciepłej wodzie, idealne będzie odwiedzenie term i spędzenie majówki podziwiając Tatry w relaksującej ciepłej kąpieli. Jeśli jednak szukasz miejsca, gdzie nie będzie tłumów na szlaku, to polecamy wybrać się w inne pasma górskie, równie piękne, a trochę mniej popularne w tym okresie niż Tatry. Choć oczywiście w czasie gdy wszyscy mają wolne, ciężko będzie o puste szlaki górskie.

Majówka w Górach Świętokrzyskich

Zdjęcie Słynny Dąb Bartek w Zagnańsku to atrakcja, którą trzeba zobaczyć / Grzegorz Ksel/REPORTER / East News

Góry Świętokrzyskie to niezbyt wysoki łańcuch górski, znajdują się w centralnej części Wyżyny Kieleckiej. Rozciągają się od Jóźwikowa, blisko Łopusznej, aż do Gołoszyc koło Opatowa. Mimo że nie są one szczególnie wysokie, razem z Sudetami stanowią jedne z najstarszych formacji górskich w Europie. Nazwa Gór Świętokrzyskich wywodzi się od relikwii Krzyża Świętego, które są przechowywane w klasztorze na Łysej Górze. Najwyższym szczytem jest Łysica, znajdująca się w paśmie Łysogór. Charakterystyczne dla tej części Gór Świętokrzyskich są strome stoki, głęboko wcięte doliny, skałki ostańcowe oraz gołoborza. W celu ochrony przyrody utworzono tutaj Świętokrzyski Park Narodowy. Atrakcje, które warto zobaczyć w Górach Świętokrzyskich:

Bodzentyn

Dąb Bartek w Zagnańsku

Gołoborze na Łysej Górze

Góra Miedzianka

Jaskinia Raj

Kamienny Pielgrzym w Nowej Słupi

Miasto Kielce

Nowa Słupia - Kamienny Pielgrzym i Muzeum Starożytnego Hutnictwa

Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej

Świętokrzyski Park Narodowy

Szklany Dom - Dworek Żeromskiego w Ciekotach

Zamek Królewski w Chęcinach

Źródło Świętego Franciszka w Świętej Katarzynie

Góry Stołowe na majówkę

Zdjęcie Góry Stołowe zachwycają widokami, a niektóre szlaki stanowią wyzwanie / MAREK ZAJDLER/East News / East News

Park Narodowy Gór Stołowych znajduje się na obszarze Gór Stołowych, które są unikalnymi w Europie górami płytowymi, powstałymi 30 milionów lat temu. Charakterystyczną cechą tych gór są poziomo ułożone płyty z górnokredowych piaskowców ciosowych, które przypominają stół, co dało początek nazwie gór. Park został utworzony w 1993 roku i obejmuje 63 km² terenu po polskiej stronie tych gór. W granicach parku utworzono trzy rezerwaty krajobrazowe dostępne dla turystów: "Szczeliniec Wielki" i "Błędne Skały" oraz torfowiskowy "Wielkie Torfowisko Batorowskie". Trwają plany na założenie nowych rezerwatów, takich jak: Łężyckie Skałki, Nad Pośną, Pasterska Góra i Rogowa Kopa. Wyprawa w góry stołowe z dziećmi w majówkę pozwoli im się wyszaleć, przeciskając przez szlak na “Szczeliniec Wielki".

Majówka na górskich szlakach Bieszczad

Podkarpacie zyskuje na popularności jako destynacja wycieczkowa i wakacyjna. W sezonie turystycznym szlaki Bieszczad są oblegane przez entuzjastów górskich wycieczek, zwolenników spokojnego wypoczynku i miłośników przygód, którzy chcą podążać ścieżkami kapitana Rebrowa z serialu "Wataha". Szlaki na Połoninę Wetlińską, Caryńską i Tarnicę, dzięki swojej dostępności i umiarkowanemu poziomowi trudności cieszą się popularnością wśród różnych grup wiekowych, w tym młodzieży, seniorów oraz rodzin z dziećmi. Wiele osób uważa, że wizyta w Bieszczadach bez odwiedzenia słynnej Chatki Puchatka jest niepełna. Planując podróż do jednych z najpiękniejszych gór w Polsce, warto dokładnie zaplanować każdy dzień. Na majówkę w górach, w Bieszczadach polecamy szlaki:

1. Połonina Wetlińska

2.Połonina Caryńska

3. Tarnica

4. Mała i Wielka Rawka

5.Bukowe Berdo

Beskidy na majówkę

Zdjęcie Barania Góra to jedno z najbardziej popularnych miejsc w Beskidach / Albin Marciniak/East News / East News

Szlak na Wielki Stożek

Trasa na Wielki Stożek jest łatwa i idealna na rozpoczęcie przygody z górami Beskidu Śląskiego. Na szczycie, który wznosi się na 978 m n.p.m., mieści się jedno z najstarszych schronisk górskich w Polsce - Schronisko PTTK Stożek. Szlak jest malowniczy i odpowiedni dla rodzin z dziećmi, a przejście go zajmuje około 4 godzin.

Szlak na Baranią Górę

Podczas pobytu w Wiśle nie można pominąć szlaku na Baranią Górę, jednego z najpopularniejszych w Beskidach. Trasa ta, o długości około 9 km (w jedną stronę) i średnim stopniu trudności oferuje liczne punkty widokowe. Jest to trasa malownicza, zapewniająca niezapomniane wrażenia, a z jej szczytu rozpościerają się widoki na Stożek Wielki, Cieślar, Wielką Czantorię i inne beskidzkie szczyty, a w dobre dni nawet na Tatry.

Szlak na Trzy Kopce Wiślańskie

Szlak na Trzy Kopce Wiślańskie to łatwa trasa, która robi duże wrażenie na odwiedzających, świetna również dla dzieci. Najlepszym wyborem jest żółty szlak, wiodący z centrum Wisły. Na szczycie znajduje się schronisko z doskonałą kuchnią, a jego charakterystyczną atrakcją jest stary volkswagen garbus, przy którym turyści często się fotografują. Trzy Kopce Wiślańskie są punktem, gdzie zbiegają się granice gmin Wisły, Brennej i Ustronia.