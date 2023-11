Black Friday trwa w najlepsze i święto zakupowe przyciąga także całą masę oszustów. Cyberprzestępcy podszywają się pod znane marki i wykorzystują różne sposoby na okradzenie rodaków z pieniędzy. Informowała o tym ostatnio policja i robimy to również my. Z pomocą przychodzi nowa Lista Ostrzeżeń udostępniona przez CERT Polska, czyli zespół specjalistów reagujący na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo w sieci.

Nowa Lista Ostrzeżeń od CERT Polska

Lista Ostrzeżeń jest prowadzona przez CERT Polska od marca 2020 r. Zawiera ona wykaz stron internetowych, które stanowią zagrożenie bezpieczeństwa internetowego i służą do wykradania danych oraz okradania internautów z pieniędzy. Jest ona sukcesywnie aktualizowana przez 24 h/dobę i 7 dni w tygodniu. Jej druga wersja udostępniona w tym tygodniu wprowadza istotne zmiany.

Druga wersja Listy Ostrzeżeń zawiera zmiany, które pozwolą na szybsze reagowanie na zagrożenia pojawiające się w internecie. Od teraz domeny blokowane są na okres 6 miesięcy i to pozwoli m.in. na zmniejszenie rozmiaru wykazów do pobrania i dzięki temu ściągane pliki będą mniejsze.

Jak z tego korzystać?

Pewnie zastanawiacie się nad tym, jak korzystać z Listy Ostrzeżeń udostępnionej przez CERT Polska? Istnieje duże prawdopodobieństwo, że już to robicie, choć odbywa się to bez waszej wiedzy. Wynika to z faktu, że wykorzystują je operatorzy telekomunikacyjni, którzy na początku 2020 r. przystąpili do porozumienia z Prezesem UKE, Ministrem Cyfryzacji oraz NASK. Mowa o:

Orange Polska S.A.

Polkomtel Sp. z o.o. (operator sieci Plus)

P4 Sp. z o.o. (operator sieci Play)

T-Mobile Polska S.A.

Jeśli więc natraficie w trakcie przeglądania internetu na planszę widoczną niżej, to oznacza, że weszliście na stronę znajdującą się na Liście Ostrzeżeń. Oczywiście z tych plików można korzystać także samodzielnie (gdy na przykład nie robi tego dostawca internetu). W tym celu trzeba pobrać odpowiedni zestaw, który jest dostępny na stronie cert.pl/lista-ostrzezen/ i załadować go do narzędzia uBlock Origin, Adguard czy podobnego.

Nowy numer alarmowy w Polsce

Warto dodać, że w tym tygodniu uruchomiono także nowy numer alarmowy 8080, który służy do zgłaszania podejrzanych wiadomości SMS. Te następnie są weryfikowane przez pracowników CERT Polska i jeśli stanowią zagrożenie, to są podejmowane działania. Wśród nich jest m.in. umieszczenie linków z fałszywych SMS-ów na Liście Ostrzeżeń. Natomiast niebezpieczne strony internetowe oraz wiadomości e-mail można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego formularza, który jest dostępny pod adresem incydent.cert.pl.