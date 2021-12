System transportu morskiego pozostaje niezwykle wrażliwy na wszelkie bodźce. W marcu 2021 roku jeden z najbardziej znanych kontenerowców ostatnich lat - Ever Given - zablokował na kilka dni ruch w Kanale Sueskim. W efekcie u wejść do niego utknęło ponad czterysta statków przewożących 26 mln ton ładunku. Nie był to jednak jedyny problem branży morskiej. Dynamiczny wzrost rynku e-commerce przyczynił się do pojawienia się problemów, z którymi boryka się światowa gospodarka, powiązanych z niedoborem kontenerów oraz blokadami portów. Wpływ na tę sytuację mają również m.in. pandemiczne lockdowny, które spowodowały znaczące wzrosty kosztów frachtu morskiego oraz opóźnienia w realizacji dostaw. W opinii ekspertów sytuacja nie unormuje się prędko, a na horyzoncie czai się jeszcze inne, niezwykle istotne zagrożenie. Cyberprzestępcy.

Jak informują badacze bezpieczeństwa z firmy Stormshield - czynnikiem ryzyka o bardzo dużym znaczeniu dla transportu morskiego pozostaje zagrożenie ze strony hakerów. Liczba ataków na sektor morski gwałtownie rośnie. Część z nich może paraliżować podstawowe funkcje portu, tak jak miało to miejsce w 2017 roku w Rotterdamie, jednym z największych europejskich ośrodków przeładunkowych. W efekcie ataku ransomware całkowicie wstrzymana została działalność dwóch terminali kontenerowych, co bezpośrednio wpłynęło na całą sieć dostaw w całej Europie.

Trudna sytuacja na rynku sprawia, że budżety firm przeznaczone na cyberbezpieczeństwo się kurczą, a przy jednoczesnym braku inżynierów serwisowych, personel statków i platform morskich łączy swoje systemy internetowe z sieciami przybrzeżnymi, aby przeprowadzić diagnostykę i samodzielnie pobrać aktualizacje oprogramowania i poprawki. Takie postępowanie naraża na szwank bezpieczeństwo systemów, z których korzystają operatorzy morscy.

Z uśrednionych danych wynika, że w samym 2017 roku doszło do ok. 10 udanych prób włamań na główne europejskie porty. W 2020 roku liczba ataków na branżę morską wzrosła o 400 procent.